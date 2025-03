Invicta senza problemi. Sol Caffè, trasferta ok

Tutto secondo copione per l’Invicta di serie B maschile che continua a vincere convincere. I ragazzi di coach Fabrizio Rolando, nella ventesima giornata di campionato, hanno steso 3-0 a domicilio il Firenze Volley collezionando la quinta vittoria di fila. Successo netto e senza storia per la formazione grossetana che ha imposto il proprio ritmo e le proprie qualità vincendo 20-25, 15-25, 22-25 contro una formazione che aveva bisogno di punti salvezza e che ha giocato al massimo delle proprie possibilità.

I grossetani, essendo oramai fuori dai playoff e oramai salvi, non hanno praticamente più niente da chiedere al campionato, se non concluderlo in bellezza. L’Invicta è scesa in campo con il solito sestetto base: Cordano in regia e Pellegrino opposto. Di banda Alessandrini e Rossi. Al centro Ielasi e De Matteis, Spignese libero. La formazione fiorentina, che invece deve guardare la classifica in ottica salvezza, ha cercato di fare il massimo, trovando però di fronte i ragazzi di Rolando che non hanno lasciato niente per strada questa volta.

Firenze parte aggressiva e si procura il vantaggio per 6-4. I due sestetti lottano punto a punto fino al 21-20 per i grossetani, che da questo momento accelerano il ritmo fino al 25-20 finale. Praticamente la sfida si conclude lì visto come il secondo set è poco più di una formalità per la truppa grossetana che parte avanti 12-5 per poi ribadire il domino nel secondo set chiuso 25-15.

Più combattuto il terzo set, seppur con diversi cambi di formazione da parte di Rolando. I maremmani forti del doppio vantaggio si rilassano un po’ e Firenze ne approfitta per tentare di rientrare in partita.

Grossetani sempre avanti però sulla formazione di casa che nulla può per contrastare l’Invicta che sta concludendo questo campionato in crescendo.