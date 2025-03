Serie d femminile. "Consani», doppio impegno in 24 ore

Tour de force per la Pallavolo Grosseto "Luca Consani" nel torneo di D femminile impegnata in due sfide in meno di ventiquattro ore. Le giovani ragazze allenate da Federica Brizzi e Elisabetta Alberti giocheranno oggi e per la ventunesima giornata con il Volley Peccioli e poi domani alle 18 il recupero con i Lupi di Santa Croce.

Le maremmane giocano oggi alle 21.15 in casa del Volley Peccioli e tenteranno di fare il possibile per strappare almeno un punto dalla trasferta di Peccioli, ma contro i Lupi – a meno di un miracolo – sarà molto difficile fare risultato. Dopo il primo punto ottenuto nel turno scorso, seppur con una sconfitta per 3-2, le giovani grossetane proveranno a mettere in pratica i miglioramenti visti nell’ultimo periodo. La squadra, sarà guidata in panchina da Elisabetta Alberti, che dovrà fare a meno di Sartorio e Seghetta convocate con la prima squadra in B2. Mentre per la gara casalinga con Santa Croce tornerà a guidare la squadra biancorossa, Federica Brizzi.