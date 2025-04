Pallavolo. Mens Sana da applausi! Promossa in Prima Divisione. Passaponti: "Le nostre ragazze più forti delle difficoltà»

Prima, come la Divisione appena conquistata. Nei giorni scorsi le ragazze della Mens Sana Volley (nella foto) hanno raggiunto la vetta della classifica della Seconda Divisione, conquistando la tanto agognata promozione in Prima Divisione. La squadra, coordinata da coach Alessandro Passaponti e dalla vice Giulia Battiston, si è aggiudicata il campionato al termine di una stagione superlativa: diciassette vittorie e tre sconfitte. Un 2024/2025 sicuramente da ricordare, anche se ancora non è arrivato il momento di riposarsi. Le ragazze di coach Passaponti, infatti, sono attese all’appuntamento con la VBC Arnopolis, prima squadra del girone A, per contendersi il titolo del campionato di Seconda Divisione del Comitato Etruria. "Questo successo – commenta Alessandro Passaponti, direttore della Mens Sana Volley – lo dobbiamo sicuramente alle nostre ragazze, che, nonostante le difficoltà incontrate nel corso della stagione, non si sono mai arrese. Anzi, è stato un campionato entusiasmante: ogni sfida è stata affrontata con il giusto carattere e la giusta grinta, fattori determinanti che ci hanno permesso di lanciare il cuore oltre gli ostacoli, superando infortuni e prove intense giocate con grande determinazione. Adesso siamo pronti per l’ultima sfida del campionato, dove metteremo in campo le nostre ultime energie per cercare la vittoria".

La Seconda Divisione della sezione Volley della Polisportiva Mens Sana 1871 è composta da: Anastasia Doretti, libero; Elisa Bicchi, libero; Cristina Giannetti, alzatore; Caterina Battiston, alzatore; Matilde Capannoli, centrale e capitano; Emma Cresti, centrale; Giada Grandi, centrale; Aurora Bozzi, centrale;; Giulia Peccatori, ala; Giada Bigerna, ala; Chiara Pianezzolla, ala; Giorgia Grosso, opposto; Giulia Casini, opposto.