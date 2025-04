Icp Nottolini Under 18 vola alla finale nazionale grazie alla rimonta epica

La squadra Under 18 femminile della Icp Nottolini di Lucca si è qualificata alla finale regionale di categoria e volerà a metà maggio a Vibo Valentia per partecipare alla fase nazionale. Alla grande impresa ha contribuito una forte componente massese. A cominciare dall’allenatore Emanuele Roni continuando con tre giovani atlete apuane. Si tratta delle confermate Asia Castaldi, schiacciatrice classe 2007, e Chiara Fiorini, libero classe 2008, più la new entry Lucrezia Tornaboni, centrale classe 2007. Le tre ragazze massesi, tutte inserite anche nell’organico della serie D, sono state protagoniste assieme alle loro compagne di una rimonta incredibile. Sembravano, infatti, spacciate dopo aver perso in casa la semifinale d’andata con un inappellabile 3 a 0 (22-25, 7-25 e 21-25 i parziali) contro il Montelupo.

Al ritorno, invece, è successo l’inimmaginabile. Al Palazzetto dello Sport di Montelupo Fiorentino la Nottolini ha prima rimesso le cose a posto vincendo 3 a 1 (25-19, 16-25, 18-25, 18-25) per poi ribaltare addirittura il risultato aggiudicandosi in un tiratissimo e palpitante golden set (15-12). Per laurearsi campionesse regionali adesso manca più un ultimo ma difficilissimo step. A Riotorto domenica 27 aprile la Nottolini giocherà la finalissima contro la Savino Del Bene che in semifinale si è sbarazzata con un doppio 3 a 0 dell’Invicta Volley. Sarà un’impresa proibitiva perché la formazione di Scandicci ha dominato anche la fase di qualificazione superando già due volte per 3 a 0 le pari età lucchesi.