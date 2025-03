Volley serie B1 femminile e serie B maschile: entrambe in campo alle 18. Life365.eu, che occasione. Querzoli, gran derby

Marzo, andiamo, è tempo di migrare. In terra d’Abruzzo la Life365.eu chiede strada (oggi alle 18) a una Rg Stampa Futura Teramo che ha già riempito gli scatoloni per traslocare al piano di sotto. Abbattuta la Cortina Imoco Express San Donà, Forlì va a caccia di conferme e di tre punti salvezza al ‘PalaScapriano’ per ridurre il divario (-7) che la separa da Verona, quintultima e al momento salva, impegnata a Ravenna. Già retrocessa con 7 turni d’anticipo, Teramo è reduce da una striscia horror di 17 sconfitte consecutive (su 20 gare disputate), di cui le ultime cinque senza nemmeno strappare un set alle avversarie, e non esulta dal lontanissimo 26 ottobre (blitz 2-3 a Ravenna). Ancora più datato l’unico successo in casa: il 19 ottobre (3-0 alle Eagles Vergati Padova). Ergo la Libertas, oggi, ha il dovere di prendersi tutto.

Tempo di derby, invece, per la Querzoli. Al Ginnasio sportivo (ore 18) arriva la Sab Group Rubicone vicecapolista degli ex Bonatesta e Mascetti e va da sé che i favori del pronostico pendono tutti dalla parte di San Mauro Pascoli. Forlì è a +12 sul ticket delle quartultime formato da Montorio al Vomano e Falconara. Mariella e compagni però vogliono imporre il ‘fattore casalingo’ (8 hurrà su 10) e proveranno a sgambettare la seconda forza del campionato, consapevoli che servirà un’impresa.

Salita sull’ottovolante – non perde dall’11 gennaio: 2-3 contro San Marino –, la Sab è attesa alla prova del nove: deve vincere per restare alle calcagna della capolista Osimo, che oggi è attesa da una vittoria contro la cenerentola Bellaria (19 ko su 20) e già di ritorno in serie C.

Marco Lombardi