Volley serie B. La carica di Guarnieri: "L’Hokkaido ha fiducia. Ma dobbiamo sistemare alcuni particolari»

Operazione sorpasso completata. La Hokkaido, seconda squadra più giovane del campionato maschile di serie B di volley, si riprende il secondo posto in classifica che vale i playoff. Merito del 3-0 dei rossoblù sul campo di Canottieri Ongina e del contemporaneo ko di Villadoro sul campo di Dual Caselle, che si conferma con la capolista Mirandola, ormai in fuga a +12 su Bologna, la squadra di più in forma del girone di ritorno.

Sorride anche la Hokkaido: la squadra di coach Francesco Guarnieri è tornata. A raccontarlo, il quarto successo consecutivo, ma soprattutto la ritrovata serenità e capacità di chiudere i finali punto a punto: 23-25, 23-25 e 21-25, i parziali con cui Bologna passa a Monticelli, trascinata da Bernardis e Ricci Maccarini e dal capitano Ronchi, che non sbaglia mai quando la palla scotta.

"Vittoria importante e di peso per la fiducia del gruppo, ma dobbiamo sistemare qualcosa nel sistema muro-difesa in vista del rush finale del campionato e degli scontri diretti", racconta il tecnico, che della classifica non parla, ma del percorso di crescita che il gruppo deve continuare a fare sì.

E’ necessario guardare il calendario: Bologna è attesa dalla trasferta di Cremona nel weekend, poi match Casalingo con Asola e la trasferta a Modena con la Transports Villadoro. Tre giorni dopo Scanzorosciate (quarta) al PalaSavena e la trasferta sul campo della capolista Mirandola, prima di chiudere tra le mura amiche con il Benacus.

Calendario in salita, rispetto a quello di Villadoro, che ospiterà Modena nel derby nel weekend, poi Grassobbio, Hokkaido, Cremonese, Asola e Carpi.

Insomma, eccezion fatta per lo scontro diretto, solo squadre retrocesse o già certe della salvezza. Molto dei playoff passerà dallo scontro diretto.

Bologna dovrà vincere a Modena per garantirsi una partita di margine, considerato che Mirandola non sta facendo sconti a nessuno.

Marcello Giordano