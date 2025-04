Paul Buchegger guida la Valsa Group verso il riscatto nel girone per il quinto posto

È l’opposto del presente e del futuro, Paul Buchegger, e quindi come gli altri e più degli altri guarda a questo girone per il quinto posto che chiude la stagione della Valsa Group come a un’occasione in più per riscattarsi da un’annata tutto sommato deludente, dandosi una possibilità in più per la prossima stagione: "Vogliamo finire il girone in testa e poi vedere cosa succede tra semifinali e finali" racconta l’opposto austriaco, tornato titolare in quel di Milano dopo aver passato il match d’esordio del gironcino Challenge seduto in panchina per far spazio a Uriarte e Ikhbayri. Un doppio cambio affidabile, diventato una costante anche a partita in corso, che potrebbe essere ripresentato con gli stessi attori anche il prossimo anno. Futuro ma non troppo, però, perché sabato c’è Cisterna, in uno scontro da vincere per garantirsi già la matematica certezza della semifinale e poi per compiere un passo deciso per far sì che il match del 23 aprile a Verona sia un vero e proprio spareggio per il primo posto.

Buchegger, torniamo indietro a Milano: ci racconti il vostro 3-0...

"Secondo me abbiamo giocato molto bene, nella nostra parte di campo si è espressa una qualità alta, con idee molto chiare". Molto chiare, ovvero?

"Ci eravamo detti di spingere fin da subito con la battuta e lo abbiamo fatto con alte percentuali, mettendoli sotto pressione e costringendoli a giocare palla alta, di lì è salita la qualità del nostro muto-difesa e siamo stati anche molto bravi a trasformare quasi sempre al primo tentativo i contrattacchi che ci procuravamo. Poi siamo riusciti a ricevere molto bene i loro servizi, nel complesso il nostro match è stato ottimo".

Sembrate avere il braccio più sciolto rispetto ad altri momenti dell’anno?

"La tensione è sicuramente diversa. Qui, in questo gironcino, abbiamo l’obiettivo di raggiungere la semifinale ma anche quello di finire questo ciclo di cinque partite al primo posto nella classifica. Poi sì, le sensazioni in campo sono un po’ diverse rispetto a quello che è stata la stagione precedente". Cioè?

"Cerchiamo anche di divertirci, di goderci queste partite che secondo me sono molto importanti per noi".

Sabato c’è Cisterna: il fatto che sia la vostra bestia nera stagionale è uno stimolo in più?

"Sicuramente, entriamo in campo per vincere tutte le partite e quella con Volley Cisterna non fa differenza rispetto alle altre in termini di questo obiettivo: vogliamo vincere, soprattutto pensando che saremo in casa, davanti ai nostri tifosi. In più sì, abbiamo un conto aperto con Cisterna, lo sappiamo. Anche per questo vogliamo mettere in fila un’altra bella vittoria".