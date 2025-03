Fcredil, una prova da primato. Pulliero cambia volto alla gara

Fcredil Bologna 3Volksbank Vicenza 1(22-25, 25-17, 25-20, 25-22)

VTB FCREDIL BOLOGNA: Taiani 8, Fucka 5, Neriotti 10, Frangipane 14, Saccani 3, Tellaroli 19, Laporta (L1); Pulliero 9, Cavicchi 3, Bongiovanni 3, De Paoli. Non entrate: Malossi, Melega (L2). All. Ghiselli.

VOLKSBANK VICENZA: Boninsegna 10, Anello 6, Spinello 2, Digonzelli 19, Pegoraro 3, Ghezzi 8, Moretto (L1); Sesenna 1, Bauce 1, Morra (L2), Ianeselli, Roviaro 1. All. Cavallaro.

Arbitri: Benigni e Rodofile.

Bologna blinda nuovamente il primo tempo nel campionato di B1 femminile di volley. Dopo tre sconfitte nelle prime sette giornate del girone di ritorno, la risposta più importante arriva nello scontro al vertice con Vicenza: la Fcredil vince 3-1, in rimonta, smontando le speranze di riaprire le sorti per il primato delle venete, superate da Riccione e raggiunte da Cesena al terzo posto.

E’ prova di forza, vittoria bella e convincente: ma dal secondo set in poi, perché nel primo le padrone di casa vanno sotto e non hanno armi per controbattere. Coach Ghiselli rinuncia al centro a Pulliero, la giocatrice più in palla, per optare per una centrale di muro e ordine come Fucka. La mossa, però, non paga: le attaccanti laterali si ritrovano sovraccaricate, il gioco è scontato. Con l’ingresso dell’ex Forlì cambia tutto. La numero 7 contribuisce con Neriotti ad alleggerire Taiani e Frangipane, giocatrici di sistema e non crac offensive.

E’ crac offensiva Tellaroli, che tiene in partita le compagne nei momenti difficili. Gli ingressi al servizio di De Paoli e soprattutto Cavicchi (3 ace) scavano il solco nel secondo e nel terzo set e raccontano una volta di più come Bologna sia coro e non voci soliste. Poi l’ingresso di Bongiovanni per Frangipane nel quarto parziale, che svolta definitivamente l’inerzia, con la schiacciatrice bolognese che mette tre punti pesantissimi nella volata finale, chiusa manco a dirlo da Pulliero. Ma Bologna è nelle difese di Laporta e nei muri di Taiani e nelle scelte della regista Saccani.

Primo posto di nuovo in cassaforte, a cinque giornate dal termine della stagione regolare: la prova di forza che serviva a poco più di due settimane dalla Final Four di Coppa Italia.

Le altre gare: Lissaro-Padova 3-2, Cesena-Castelbellino 3-1, Jesi-Riccione 2-3, Imoco-Castelfranco Veneto 2-3, Teramo-Forlì 0-3, Ravenna-Verona 2-3.

La classifica: Vtb Fcredil Bologna 50; Lasersoft Riccione 45; Volksbank Vicenza, Angelini Cesena 44; Banca Annia Aduna Padova 35; Olimpia Teodora Ravenna 34; Cortina Express Imoco 33; Azimut Giorgione Castelfranco Veneto 32; Smapiù Arena Verona, Pieralisi Jesi 31; Life 365 Forlì 25; Eagles Vergati Lissaro 16; Clementina Castelbellino 14; Rg Stampa Futura Teramo 6.