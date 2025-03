Volley femminile - Serie "C» e "D». McDonald’s non sbaglia a Cascina. Pantera fa... sedici, IMG cade

In serie "C" decima vittoria consecutiva per il McDonald’s Porcari che compie egregiamente il proprio lavoro anche nella complessa trasferta di Cascina. In terra pisana, sul parquet della quarta forza del campionato, le ragazze di coach Grassini s’impongono per 1-3 in un match partito nel migliore dei modi, con i successi per 22/25 e 14/25 nei primi due parziali. Il temporaneo rientro in partita del Cascina nel terzo set, chiuso 25/16, non inficia la marcia vincente del Porcari che chiude nel quarto per 19/25. Le contemporanee vittorie delle altre due pretendenti alla prima posizione lascia Porcari a -4 da Livorno e a -2 da Pescia, entrambe con una partita in più.

In serie "D", nel derby della "Custer De’ Nobili", il System strappa un punto al Giannini Giusto Porcari, al termine di cinque lottati set, chiusi con i seguenti parziali: 25/27, 25/19, 26/24, 23/25, 11/15. Con questo risultato la seconda squadra del sodalizio di Porcari raggiunge in classifica la IMG Nottolini che non riesce a ribaltare il pronostico avverso in quella che si attendeva (e si è confermata) come la sfida impossibile. Nella trasferta contro l’imbattuta capolista Cerretese, arriva, infatti, un ko per 3-0 (25/20, 25/14, 25/15). Si conferma spietata la Pantera che, battendo 3-0 (25/19, 25/19, 25/20) il Sorms, conquista la sedicesima vittoria su sedici partite giocate contro squadre posizionate dalla sesta posizione in poi (a fronte di uno 0-5 contro le top 5). Bel successo per il Barga Green Way che supera 3-2 (18/25, 14/25, 27/25, 25/22, 15/13) l’Ariete Prato.

Andrea Amato