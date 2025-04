Valdimagra grandi idee . Un progetto da Serie A

Il Valdimagra Volley si affilia al progetto Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza Net, una rete di collaborazioni che punta a valorizzare e far crescere il movimento pallavolistico italiano attraverso una sinergia tra realtà territoriali e una delle massime espressioni della Superlega. Il gruppo Valdimagra Volley è nato nel 2005 da un’idea che ha preso negli anni concretezza e dimensione sul territorio spezzino e lunigianese, fino a diventare un punto di riferimento nel mondo della pallavolo ligure. Fondata con l’obiettivo di promuovere lo sport e i suoi valori tra i giovani, la società rossoblù ha saputo nel tempo affermarsi come punto di riferimento per il volley locale, portando avanti un progetto di crescita tecnica e formativa, sia a livello giovanile che seniores. L’adesione al progetto Piacenza Net rappresenta per il Valdimagra Volley un passo strategico e fortemente voluto. Entrare a far parte di una rete così prestigiosa significa potersi confrontare con club di altissimo livello, condividere know-how, metodologie di allenamento e visione, e al contempo contribuire attivamente allo sviluppo di un movimento sportivo più ampio, moderno e ambizioso. A testimonianza dell’entusiasmo per questa nuova avventura, le parole del direttore tecnico Federico Ciuffardi, tra i principali promotori dell’iniziativa: "Siamo felici e orgogliosi di essere la prima società ad aderire ufficialmente a questo progetto. È un riconoscimento per il lavoro fatto sul nostro territorio e un’opportunità straordinaria per crescere e sognare in grande. Vogliamo essere parte attiva di un programma che guarda al futuro della pallavolo italiana con idee, visione e concretezza". Grazie a questa nuova alleanza Valdimagra Volley è pronta ad affrontare nuove sfide con passione.

Ilaria Gallione