Yuasa Battery Grottazzolina sfida Rana Verona nei Playoff Challenge al PalaSavelli

Dopo quasi due mesi di assenza si riaccenderanno stasera alle 20,30 le luci del PalaSavelli per la Yuasa Battery Grottazzolina e saranno Playoff Challenge in casa contro Verona, dopo una stagione chiusa addirittura al decimo posto, mettendosi alle spalle squadre di blasone come Monza e Taranto. E proprio quel piazzamento ha portato a questa appendice finale che, dopo le due sfide esterne poco fortunate di Cisterna e Padova, approda per un doppio incrocio in quattro giorni al PalaSavelli.

Ecco allora che una prima occasione arriva nel sabato pre Pasquale contro la Rana Verona, formazione che ha chiuso al quarto posto la stagione regolare trascinata anche da un Keita stratosferico (lo ricordiamo in una prestazione monstre in campionato proprio in casa di Grottazzolina). Poi qualcosa non è andato, complice anche l’addio di coach Stoychev dopo gara uno dei quarti di finale playoff, che hanno fatto staccare il pass a Piacenza per la semifinale. Ora la squadra, affidata alle cure del vice Dario Simoni, ha raccolto due netti successi su Milano e Cisterna in queste prime giornate di Playoff Challenge.

Grotta affronta dunque un avversario in salute, capace di primeggiare in classifica e appunto con spauracchio Keita da tenere d’occhio. Serve una gara di livello come quella disputata in campionato proprio a Verona con il punto conquistato da Marechisio e compagni al termine di cinque set intensissimi e di grande pallavolo. Un bel sabato di passione, proprio nella settimana santa e alla vigilia di Pasqua, con la voglia di vivere ore di grande volley e salutare, con il dovuto applauso, un team capace di mantenere la categoria regina e regalare dunque, ad un intero territorio appassionato, una ulteriore stagione di Superlega tutta da vivere.

C’è grande voglia anche da parte della squadra di onorare al meglio l’evento e in generale una stagione che li ha visti protagonisti ed applaudire, a loro volta, i tantissimi tifosi che hanno assiepato le tribune del PalaSavelli trascinandoli, letteralmente, alla conquista della salvezza. Infermeria: a Padova erano indisponibili Petkovic, Zhukouski e Comparoni. Grande lavoro per lo staff medico per cercare il recupero almeno di alcuni di loro. Alla presentazione dei sestetti vedremo chi sarà della gara.