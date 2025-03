San Giovanni, è qui la festa. L’Omag Mt entra nella storia e realizza il sogno più grande: la promozione in A1 ora è realtà

San Giovanni

3

melendugno

0

OMAG MT SAN GIOVANNI: Ortolani 16, Nicolini 4, Valoppi (libero), Ravarini ne, Consoli 9, Piovesan 2, Parini 11, Meliffi (libero) ne, Bagnoli, Monti ne, Sassolini 2, Clemente ne, Nardo 13, Merli. All. Bellano

NARCON VOLLEY MELENDUGNO: Badalamenti, Caracuta, Ferrario (libero), Passaro 1, Biesso 5, Joly 5, Andrich 8, Fioretti, D’Onofrio (libero), Tanasse 8, Maruotti 2, Polina 8, Riparbelli 3. All. Giunta

Arbitri: Erman e Viterbo

Parziali: 25-16; 25-17; 25-19

di Luca Pizzagalli

San Giovanni è nella storia della pallavolo riminese ed il prossimo anno rappresenterà in serie A1 l’intera Emilia-Romagna del volley femminile. Un sogno sportivo si è realizzato ieri sera al PalaMarignano a coronamento di 9 anni di crescita continua di una società che è riuscita a vincere due Coppe Italia di A2 (una proprio quest’anno) e ad arrivare fino alla A1 dalle serie minori. La partita con Melendugno, quella che consegna la promozione alla Omag Mt, di fatto è una formalità. Il risultato non è mai in discussione. Vittoria doveva essere per festeggiare e vittoria è stata. Un PalaMarignano gremito e un intero paese che si è fermato per tutta la serata fanno da scenario per l’ultimo atto. Presente a bordo campo l’amministrazione comunale a partire dalla sindaca Michela Bertuccioli.

La partita è una cavalcata con la squadra di casa che domina dall’inizio alla fine, il primo set scivola via in poco meno di mezz’ora, i tifosi cantano fin da subito con uno sventolio di bandierine e colori. Nel secondo set San Giovanni riparte con decisione per sbrigare la pratica alla svelta e le ospiti non oppongono resistenza. Ortolani, alla fine premiata come miglior giocatrice del campionato, guida le compagne all’impresa finale. A metà della seconda frazione arriva a bordo campo anche il vescovo Nicolò Anselmi, praticamente un intero territorio si stringe attorno alle proprie beniamine. Quando Nardo sigla il 21-15, anche il secondo set è in cassaforte: 25-17, 2-0. La festa si avvicina.

A inizio terzo set Piovesan con un muro strepitoso raccoglie tutto il tifo per sé. Ma poi ripatrono i cori per Serena Ortolani: "C’è solo un capitano". Il terzo set è pura accademia, ogni palla è un passo in più verso il grande traguardo. Quando poi Fioretti sbaglia la battuta comincia davvero la festa, Consoli chiude l’ultimo punto e il sogno diventa realtà: 25-19, 3-0, promozione in A1. San Giovanni fa la storia di questo sport nel territorio di Rimini. A una giornata dalla fine conserva cinque punti di vantaggio su Macerata: il campionato prende una volta per tutte la direzione della Valconca. Si canta Romagna Mia sugli spalti, in campo scene di gioia, il coach Massimo Bellano, tra i grandi protagonisti di questa stagione magica, è ‘innaffiato’ dalle giocatrici. Che alzano poi la coppa al cielo. La serie A1 è realtà.