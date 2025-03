Volley B1 femminile. Riccione festeggia con sei giornate d’anticipo. La salvezza è già realtà dopo la vittoria con Padova

Con Padova finisce 3-1 e allora la Lasersoft Riccione può festeggiare la salvezza matematica con sei giornate d’anticipo. Una formalità, visto il cammino strepitoso delle ragazze di Piraccini in questo campionato, giocato da matricola e attualmente vissuto in zona playoff. Con l’Eagles Padova il primo set è stato piuttosto combattuto, con la Lasersoft avanti subito 3-0 ma mai in grado di operare break significativi fino al 25-21 conclusivo. Nel secondo la forbice tra le due squadre si fa sempre più evidente, con le riccionesi a comandare con buon margine fino al 25-19. Nel terzo, nonostante un momentaneo vantaggio locale, sono le ospiti ad avere la meglio grazie a una buona reazione (19-25). Infine il quarto, con la Lasersoft a dilagare sul 19-12 e poi a chiudere i conti grazie a un ace di Montesi per il 25-21.

Il tabellino: Bologna 4, Calvelli 5, Gabellini 5, Tallevi 22, Morolli 7, Saguatti 4, Montesi 3, Spadoni 16, Gugnali 1, Godenzoni, Calzolari L1, Vidali L2, Tobia ne. All.: Piraccini.

La classifica: Bologna 47; Vicenza 44; Riccione 43; Cesena 41; Padova 35; Ravenna 33; San Vendemiano 32; Jesi e Giorgione Castelfranco 30; Castel D’Azzano 29; Forlì 22; Mestrino e Castelbellino 14; Teramo 6.