4 Torri al tappeto in tre set. Primo ko in casa nel 2025

4 torri volley

0

casalserugo

3

Parziali: 20-25, 26-28, 17-25

Niente da fare, la 4 Torri Volley cade in casa contro l’abbordabile Casalserugo Pallavolo, perdendo forse l’ultimo treno disponibile per le zone nobili della classifica. È una stagione con poche luci e tante ombre quella dei granata, che al palasport di Ferrara alzano bandiera bianca di fronte al sestetto padovano che conquista tre punti d’oro in chiave salvezza. Un vero peccato, perché – seppur tra alti e bassi – la squadra di De Marco negli ultimi mesi era riuscita a trovare un pizzico di continuità. Quantomeno in piazzale Atleti Azzurri d’Italia, dove era reduce da cinque vittorie di fila. Tutto lasciava quindi pensare a un altro successo contro una squadra sulla carta decisamente inferiore, che invece ha meritato l’intera posta ridimensionando le ambizioni dei granata. Nel primo set si gioca punto a punto fino al 18-18, poi gli ospiti approfittano di un passaggio a vuoto dei padroni di casa ipotecando il parziale (18-23) che poi si chiude sul 20-25 con un primo tempo dei padovani. Nel secondo set il primo mini break è della Pallavolo Casalserugo (16-19), ma la 4 Torri Volley impatta sul 20-20 e poi sorpassa sul 24-22 lasciando la sensazione di poter mettere le mani sul parziale. Gli ospiti invece hanno i nervi saldi e si aggiudicano il braccio di ferro sul 26-28. È un finale di set che lascia il segno nella squadra di De Marco, che nel terzo parziale sbanda clamorosamente passando in un amen dal 4-4 al 5-12 con Casalserugo che va a segno in ogni modo. La 4 Torri Volley non si riprende più, e gli ospiti hanno un’autostrada a disposizione per viaggiare verso un comodo 17-25 per il definitivo 0-3. Davvero una brutta prestazione quella dei granata, che saranno chiamati a riscattarsi immediatamente dopo questo scivolone sabato prossimo alle 20,30 a Borgoricco (provincia di Padova) contro Btm & Lametris Massanzago contro una formazione molto pericolosa.

s.m.