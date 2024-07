4 Torri, cinque conferme. Pronti i colpi in entrata

La conferma di coach Andrea Fortunati non significa che il roster della nuova 4 Torri Volley sarà all’insegna della continuità. Anzi, saranno soltanto una manciata – probabilmente non più di cinque – i giocatori nuovamente protagonisti in granata dopo esserlo stato la scorsa stagione. Per Luca Tosatto ci siamo quasi: mancano soltanto alcuni dettagli per la fumata bianca che permetterà alla 4 Torri Volley di poter contare ancora sull’opposto titolare dell’ultimo campionato. Per quattro atleti cresciuti nel vivaio granata la conferma invece è cosa fatta. Stiamo parlando dello schiacciatore Federico Morelli e dei giovanissimi Andrea Dosi (centrale), Federico Soriani (libero) e Davide Poli (libero), quest’ultimo peraltro nel giro della Nazionale italiana Under 20. Si tratta di giocatori che hanno disputato un buon campionato di serie B, che possiedono ampi margini di miglioramento e sui quali il club presieduto da Alberto Bova è determinato a puntare senza indugi. Non è ancora arrivato il momento di annunciare i nuovi acquisti, ma stando a quanto filtra in casa 4 Torri, il mercato in entrata sarebbe addirittura già in dirittura d’arrivo. Per completare l’organico a disposizione di Fortunati mancherebbero infatti soltanto un opposto, uno schiacciatore e un centrale. Nelle prossime settimane ne sapremo di più: per il momento tifosi e appassionati possono godersi questa cinquina di conferme.

s.m.