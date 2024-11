4 Torri formato trasferta. Sbanca Gorizia al quinto

gorizia

2

4 torri volley

3

Parziali: 28-30, 25-23, 25-19, 18-25, 11-15

4 TORRI VOLLEY: Aprile 11, Morelli, Grazzi 25, Zanni 2, Pavani 6, Cherin 7, Schincaglia, Soriani (libero) ne, Dosi, Poli (libero), Rossetti 2, Rossatti 22, Sulmona 2. All. Fortunati

Lontano da Ferrara, la 4 Torri Volley non perde un colpo. A Gorizia i granata centrano la terza vittoria su tre in trasferta, dopo i successi ottenuti in precedenza sui campi di Valsugana Volley e Tmb Monselice. Il colpaccio sferrato in Friuli porta però in dote ‘solo’ due punti, perché Morelli e compagni devono lottare cinque set per superare l’ostico SloVolley Zbk che si ritrova in vantaggio 2-1 prima di subire la rimonta della squadra di Fortunati, che sale al settimo posto in classifica a -5 dalla seconda posizione che significa playoff. Il primo set è un avvincente punto a punto che si decide sul filo di lana in favore dei granata (28-30). Nel secondo parziale partono meglio i padroni di casa, ma la 4 Torri Volley non molla e medita il sorpasso finale. È però lo SloVolley Zbk a spuntarla 25-23, gettando le basi per un terzo set comandato dai padroni di casa, che ribaltano l’inerzia della partita (25-19). La squadra di Fortunati è con le spalle al muro, ma nel momento più difficile sfodera gli attributi dominando il quarto set (18-25) e rimandando il verdetto al tie break. Il quinto set non comincia bene per i granata che poi però fanno valere la legge del più forte imponendosi in maniera autorevole (11-15). Incassata con soddisfazione la terza vittoria in trasferta, con Grazzi e Rossatti (autori rispettivamente di 25 e 22 punti) sugli scudi, ora si attende il primo successo casalingo della 4 Torri Volley. Possibilmente da centrare domenica prossima alle 17,30 al palasport di Ferrara contro il Volley Treviso, terzo in classifica.

Stefano Manfredini