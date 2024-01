4 Torri, rompi il ghiaccio

Dopo quasi un mese di stop, finalmente riparte il campionato di serie B maschile. La 4 Torri Volley fa visita alla Sios Novavetro (si gioca oggi alle 18 a San Severino Marche), con l’obiettivo di invertire la rotta dopo quattro ko di fila che hanno parzialmente rovinato una classifica che in precedenza era troppo bella per essere vera.

In ogni caso, a due giornate dal giro di boa i granata occupano la quarta posizione a -5 dalla vetta, con un bilancio che all’inizio della stagione sarebbe stato da firmare senza esitazione.

"Eravamo partiti in quarta con un ritmo molto buono, inanellando sei vittorie di fila – ricorda coach Andrea Fortunati –. Questo ha cambiato sin da subito i programmi: se all’inizio l’obiettivo era la salvezza per conservare la serie B in vista della prossima stagione, poi abbiamo percepito che si potesse fare di più e abbiamo iniziato a ragionare in tal senso.

Sono però arrivate quattro sconfitte consecutive, di cui tre al tie break, che ci hanno fatto ritornare sui nostri passi constatando che le squadre marchigiane sono molto attrezzate e che dovremo lavorare molto per batterle. La nostra è una squadra completamente nuova, con ragazzi di Ferrara e non, quindi da amalgamare.

La squadra comunque ha espresso un gioco molto buono e sono contento del lavoro svolto durante questa pausa che ci ha permesso di sistemare aspetti che prima non funzionavano bene, come ha conferma l’amichevole con Monselice.

La Sios Novavetro? È una squadra che naviga nelle zone basse della classifica e ha l’obiettivo di risollevarsi, inducendo gli atleti a non mollare nemmeno un punto. Giocano sempre con grande agonismo, quindi per tornare da questa trasferta con tre punti serviranno tutte le nostre qualità". La pensa allo stesso modo Luca Smanio.

"In queste settimane abbiamo ritrovato una forte armonia di squadra che dopo le quattro sconfitte si era un po’ abbassata – assicura il capitano –. Sono fiducioso nel fatto che torneremo a vincere: stiamo tutti bene sia a livello fisico che psicologico, quindi la qualità degli allenamenti è tornata quella di inizio stagione". Sul fronte giovanili, Importante successo per l’Under 19 di coach Giovanni Piva, che chiude la prima fase del girone ben salda in prima posizione con 7 vittorie in 7 partite disputate. Il campionato è pronto a riprendere e vedrà impegnati i ragazzi ferraresi nel primo match della seconda fase, martedì 16 gennaio contro Pasquali SRL alle ore 21 presso la palestra T. Bonati (Via Poletti 65, Ferrara).

s.m.