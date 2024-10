4 Torri, Sama e San Pio X. Accordo sulle giovanili

Le società 4 Torri, San Pio X e Sama Portomaggiore si uniscono con l’intento di far crescere la qualità dei propri settori giovanili. Un abbozzo di accordo esisteva già da tempo tra 4 Torri e Portomaggiore, ma con l’entrata del San Pio X va a regime un bel progetto: unire tutti i gruppi di ragazzi Under 15 delle tre società e formare delle squadre dal livello qualitativo omogeneo. Tutto questo sotto la regia di Andrea Zambelli, storico allenatore prima della 4 Torri e poi anche della San Pio X.

Il progetto è stato presentato in una conferenza stampa al palasport dai presidenti delle tre società: Alberto Bova della 4 Torri, Sandro Socali della San Pio X e Giorgio Marzola della Sama Team Volley Portomaggiore. Al loro fianco Alessandro Fortini della Fipav Ferrara, Roberto Poli gm 4 Torri, e appunto Andrea Zambelli.

Le tre società presenteranno almeno due squadre Under 15 di cui una prenderà parte a un campionato di Elite regionale: tutto questo mettendo assieme tutti i propri giovani atleti sotto i 15 anni. Nella scorsa stagione, per avere un riferimento, solo Cento, San Pio X e 4 Torri erano riuscite a formare squadre per questo campionato, in cui avevano militato insieme a formazioni bolognesi.

Così ha presentato il progetto Alberto Bova: "Con Sandro Socali abbiamo iniziato una bella collaborazione, ci siamo scambiati giocatori per le prime squadre. Ma poi abbiamo ragionato insieme che per crescere la pallavolo a Ferrara deve partire dal basso, ecco perché partiamo dalla Under 15. Sono sicuro che nei prossimi anni andremo a portare questo accordo anche sulle altre squadre e riusciremo a portare in serie B, e casomai anche in serie A se ci arriveremo, 8-9 giocatori ferraresi. Potevamo partecipare alla serie A anche quest’anno, però abbiamo deciso di non farla per investire ancora di più sul settore giovanile, per crescere insieme dal basso. Ci siamo coperti dal punto di vista organizzativo e puntato su allenatori bravi, che vengono anche da fuori. A questo punto, posso dire che sono finite tutte le gelosie tra le squadre, io sono contento se il San Pio X fa un buon campionato o se qualsiasi altra società ferrarese ottiene buoni risultati.

Mi aspetto che facciano così anche gli altri presidenti. Purtroppo ci scontriamo con il problema delle risorse economiche, perché se ne avessimo di più potremmo puntare ancora di più sugli allenatori. E poi vi ricordo, lo faccio spesso, l’interesse sociale della pallavolo e dello sport in genere: un ragazzo che fa sport in palestra è un ragazzo in meno sottratto alla strada. Per questo noi abbiamo il convitto tra l’altro, e sosteniamo l’attività sportiva anche di ragazzi di famiglie in difficoltà economiche. E’ uno sforzo che dovrebbero riconoscere anche gli imprenditori, perché io credo che il nostro compito è pure di creare uomini migliori che poi lavoreranno in quelle aziende". Sandro Socali, presidente San Pio X, realtà emergente del panorama pallavolistico ferrarese, maschile e femminile, è sulla stessa lunghezza d’onda: "Creare squadre omogenee ci consentirà di dare spazio a tutti e questo spero sia di buon auspicio per avere sempre più ragazzi in palestra".