A2 femminile. Balducci: "La Cbf ha tutto per essere protagonista»

"Non ho mai nascosto di volere alzare di nuovo la Coppa Italia che riporta a mente dolci ricordi". Massimiliano Balducci, ad della Cbf Balducci Group, guarda avanti senza nascondere le sue aspirazioni nell’A2 di volley femminile per la formazione che porta il nome dell’azienda. "Nel tempo – aggiunge – abbiamo sempre coltivato il desiderio di potere giocare simili partite". A proposito di Coppa Italia, alle 20.30 del 10 gennaio le maceratesi riceveranno la visita del Messina, formazione inserita nel girone A dove è al terzo posto con 36 punti.

Ma c’è anche il campionato con la Cbf Balducci in testa al girone B assieme a Cremona con 35 punti. "Nell’A2 – spiega – il desiderio è arrivare più avanti possibile, non ho mai messo pressione sulle ragazze. Comunque ci proveremo l’anno successivo a tagliare il traguardo se non dovessimo riuscirci in questa stagione, ritengo che la Cbf Balducci abbia un organico per competere su ogni fronte e che alla fine si possano raccogliere i frutti".

Sono rimaste ancora quattro gare prima della fine della regular season e la Cbf Balducci tornerà in campo il 7 gennaio nel Bergamasco contro il Costa Volpino dopo avere salutato il 2023 battendo il San Giovanni in Marignano nel giorno di Santo Stefano. "È alto il voto alla squadra per la prima parte di stagione". Balducci tira le somme su quanto fatto finora. "Con merito – spiega – siamo in testa al girone, c’è stato qualche passaggio a vuoto che può starci nella stagione e in un girone dove ci sono realtà con le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista. Abbiamo anche pagato qualche infortunio".

Nel prossimo anno si affacciano altre sfide. "Alle ragazze – dice – chiedo di continuare a lottare come hanno fatto finora per ottenere il massimo". Magari per raccogliere quanto più possibile si potrebbe ricorrere sul mercato per rinforzare l’organico. "Ora – conclude Balducci – non siamo sul mercato perché la squadra sta facendo bene, ma restiamo vigili".