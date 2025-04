Alberto Giuliani difende Modena: "Concentrazione c'è, ma non siamo abituati a giocare ogni tre giorni"

È un Alberto Giuliani sorpreso per questa Modena inceppata, ma la difende soprattutto sul piano dell’approccio mentale alla partita: "Il focus c’è, la concentrazione anche, forse non siamo abituati a giocare ogni tre giorni, non l’abbiamo mai fatto. Ho provato a far giocare la diagonale più fresca, quella con Buchegger e De Cecco ma purtroppo non è andata come speravo". Quanto al finale Modena "si è un po’ disunita, poi una battuta andata sul net e caduta nel nostro campo con un po’ di fortuna ha fatto una piccola differenza. Però non abbiamo mollato e questo è importante, dobbiamo resettare perché si gioca subito e – ripeto – non siamo abituati". Su Grottazzolina Giuliani predica realismo: "Parlare di 3-0 non ci fa bene, è fuori luogo, dobbiamo stare concentrati ricordando che Grottazzolina ha battuto Verona e anche noi. Dobbiamo restare concentrati e umili, è una squadra che non molla e noi dovremo fare lo stesso". La concentrazione andrà mantenuta "con l’abitudine a starci, nella partita, e se non altro neppure loro sono abituati a giocare ogni tre giorni".

Josè Miguel Gutierrez prova a vedere il bicchiere mezzo pieno ma ammette: "Abbiamo iniziato, non al cento per cento. E sappiamo che invece contro di loro è importante cominciare forte. Abbiamo recuperato, sia tecnicamente che mentalmente, ma non è bastato". Sulla possibilità di battere 3-0 Grottazzolina commenta: "Lo sappiamo che riuscirci significa mantenere intatto l’obiettivo del quinto posto e del ritorno in Europa, dobbiamo metterci subito al lavoro e restare concentrati".

Fabrizio Monari