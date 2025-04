Alessia Gennari: da campionessa d'Italia a trionfatrice negli Stati Uniti

Storico: da campionessa d’Italia a campionessa degli Stati Uniti. Alessia Gennari, alla fine della passata stagione, ha lasciato Conegliano per cercare fortuna… in America. Gli statunitensi, che non avevano un campionato ma puntavano solo sui college, hanno creato l’inverno scorso una nuova lega con squadre di grandi e medie città e la nostra Gennari scelse Austin, in Texas, un milione d’abitanti, dove l’allenatore era Marco Bonitta. La regular season per Austin è andata malino, Bonitta è rientrato in Italia per motivi familiari, la Gennari si è infortunata ed è rimasta fuori diverse partite. E poi cosa è successo? Che giocata la stagione regolare, tutte le squadre andavano ai play-off e così il campionato è iniziato di nuovo con le "Finals" di Louisville. Austin ha battuto Salt Lake City 3 a 2 con tre set ai vantaggi più il tie-break sul 18 a 16, ha sconfitto la quotata Atlanta 3 a 2, rimontando dallo 0-2, con tie-break sul 16-14, per arrivare in finale contro Omaha, anch’essa qualificata a sorpresa. Ma qui non c’è stata partita, con Austin vittoriosa 3 a 0 (19, 22, 23). Davvero una grandissima soddisfazione per questa ragazza di 33 anni che in carriera ha subito diversi e non banali infortuni e che da giovane ha iniziato a San Martino (dove vive la famiglia) per passare alla Crovegli Cadelbosco e poi spiccare il volo in Serie A1 e in nazionale. La vittoria di Austin entra nella storia del volley mondiale e con lei anche Alessia Gennari.

c.l.