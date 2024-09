Ama, debutto a Mirandola. Correggio parte a Carpi

Se la sono presa comoda le formazioni di pallavolo che devono ancora iniziare i campionati e lo faranno solo in ottobre.

Per le formazioni di Serie C e D non c’erano ancora i calendari, diramati proprio nei giorni scorsi dal comitato regionale.

In C maschile, debutto il 12 ottobre dell’Ama San Martino sul terreno di Mirandola, mentre Fabbrico gioca a Parma in casa della Isomec Inzani. L’unico derby il 9 novembre a San Martino con ritorno l’8 marzo. La Mo.Re Volley gioca sempre in casa a Modena, anche se il suo codice di affiliazione è reggiano.

In C femminile, quattro reggiane nello stesso girone A: Correggio debutta a Carpi il 10 ottobre, la Rubierese riceve il Piacevolley, la Saturno Guastalla ospita il San Polo Torrile, mentre l’Everton viaggia verso Parma per affrontare il Cus. Il primo derby del girone sarà il 26 ottobre e vedrà di fronte Rubierese ed Everton. La federazione ha stabilito le promozioni al termine dei play-off e il meccanismo appare abbastanza contorto.

In D maschile, per il girone A il 12 ottobre si giocano Bluenergy Piacenza-Pieve, Vaneton Interclays-Soragna, Scandiano-Ribelli Dentro di San Nicolò a Trebbia e Busseto-Everton. Alla quarta giornata fissati entrambi i derby, con Everton-Pieve e Vaneton-Scandiano. Nel girone B ci sono altre due reggiane, la San Marco di Guastalla e la Bassa Reggiana Volley, con derby previsto il 18 ottobre già alla seconda reggiana.

In D femminile i due gironi inizieranno addirittura il 25 ottobre. Nel girone A, Sangiopode-Arena, Vaneton Limpia-Rm Piacenza, Pol. Coop Parma-Jovi. Qui le reggiane sembrano aver paura di incontrarsi e il primo derby, L’Arena-Vaneton, è addirittura il 30 novembre alla sesta giornata. Nel girone B i derby si sprecano, vista la presenza di cinque reggiane: s’inizia il 24 ottobre con Castelnuovo Rangone-Ama, poi Casalgrande-Moma Anderlini, Everton-Soliera, Campagnola-Fiorano e Marano sul Panaro-Fortlan Dibi. Il primo derby è già alla seconda giornata, tra Ama San Martino ed Everton: si gioca però in anticipo, anche sul primo turno, il 19 ottobre e questa è dunque la prima partita in assoluto della Serie D femminile.

Per quanto riguarda invece la Serie B, la B1 e la B2, il calendario è unificato e partono tutte il 12 ottobre.

Claudio Lavaggi