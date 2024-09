Ariete ai nastri di partenza: "Sarà un gruppo inedito"

Al via la nuova stagione. L’Ariete è ai nastri di partenza e il primo atto sarà il raduno della squadra impegnata nel prossimo campionato di serie B2 nazionale femminile fissato per domani. Tutte in palestra alle ore 20.30 a San Paolo per il via non ufficiale alla stagione 2024-2025. Un primo assaggio di una preparazione che dovrà condurre la squadra di coach Massimo Nuti fino all’esordio del 12 ottobre nelle migliori condizioni fisiche possibili. Un raduno intrigante visto che quest’estate la squadra è stata rivoluzionata con gli arrivi di Grucka, Furlan e Lunardi e la conferma di un blocco storico e solido a cui si sono aggregate giovani talentuose dal vivaio. Tutto questo a fronte delle partenze importanti di Saletti e Piccini, grandi protagoniste delle ultime stagioni pratesi. "Mi attendo un anno di crescita - commenta coach Nuti -. Abbiamo un roster molto giovane con alcune atlete al primo anno di B2 e altre più esperte. A mio avviso abbiamo composto un buon cocktail. Sarà un Prato, in parte inedito, che dovrà crescere partita dopo partita. Dovremo avere pazienza con le più giovani che dovranno adattarsi alla categoria. In generale abbiamo un gruppo capace di regalare molte soddisfazioni. Dovremo attendere qualche giornata per amalgamare le giocatrici nuove con le giovani e le confermate ma siamo in grado di conquistarci una salvezza tranquilla, che per noi rimane l’obiettivo minimo e di partenza di ogni stagione. Per facilitare tutto questo, abbiamo programmato diversi tornei e amichevoli e tutto ciò ci dovrà aiutare a conoscerci meglio e a digerire nel migliore modo possibile un modulo di gioco che ci vedrà in campo con il libero in zona 5 e con un opposto puro".

Ufficiale anche il calendario del girone G in cui l’Ariete è stata inserita. Il debutto, come detto, è fissato per il 12 ottobre. Si giocherà subito in casa al palazzetto di San Paolo. L’avversario della prima giornata sarà la Baia del Marinaio. Una settimana più tardi la prima trasferta della stagione, programmata ad Arezzo contro lo Ius. Poi ancora fuori casa nel palazzetto del Celle Varazze, e a seguire il 2 novembre ritorno in casa per ospitare il Rimont Genova. Il mese di novembre prevede in serie la trasferta di Firenze contro il Florenzo, la gara in casa col Valdarno e la sfida a Scandicci.

Sdb