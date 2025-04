Volley Modena vince il derby cittadino contro Moma Anderlini in una sfida combattuta

Risultati interessanti nelle gare pomeridiane delle squadre modenesi di volley minore: è il derby cittadino di B1 femminile a fornire gli spunti maggiori, con un successo sofferto del Volley Modena che riesce a piegare una irriverente Moma Anderlini solo al quinto set. Il 3-2 (25/20 23/25 25/18 24/26 15/10) fotografa una gara combattutissima, nella quale le ragazze di Molinari hanno avuto l’occasione di chiudere la partita in quattro set, fallendo però il match ball decisivo. Poteva essere un colpo da ko, ma Lancellotti e compagne sono state brave a non cedere psicologicamente, dopo un avvio di tie break da incubo: sotto subito, e fino al 6-10, le modenesi hanno piazzato un break di 9-0 da ribaltare completamente il parziale. Un preziosissimo punto in chiave playoff. Sempre nel settore femminile, doppio 3-0 per le due modenesi di B2 femminile: la capolista Zerosystem S.Damaso si è facilmente sbarazzata del Battistelli Pesaro, battendolo con un netto 3-0 (25/10 25/14 25/12) che testimonia la ferocia agonistica con cui le ragazze di Andreoli hanno affrontato l’impegno, con Bonora e Caroli sugli scudi. Bel successo esterno anche per l’altalenante Hydroplants Soliera 150, che strapazza a domicilio il Gabicce con un eloquente 3-0 (25/12 25/18 25/15), e che mantiene Natali e compagne in corsa per il post season. Passando al settore maschile, non fa sconti la Kerakoll Sassuolo al malcapitato Sacma Group Cecina, che esce dal PalaPaganelli sconfitto per 3-0 (26/24 25/19 25/16), cedendo alla distanza: decisivo il primo set, che Sassuolo si aggiudica ai vantaggi, e che peserà sul resto dell’incontro. Ancora un tie break, l’ottavo stagionale ed il terzo nelle ultime quattro gare, per la Beca Tensped spezzanese, che porta via un punto prezioso dal difficile campo del La spezia: i ragazzi di Codeluppi cedono solo ai vantaggi in un interminabile tie break, perdendo 2-3 (22/25 25/22 24/26 25/23 12/18).

r.c.