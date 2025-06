Arthur Bento si unisce a Modena Volley: nuovo talento brasiliano in arrivo

di Alessandro TrebbiMentre si intensificano i colloqui per la sostituzione di De Cecco, che ha accettato l’ultima proposta economica di Modena per rescindere il contratto, e allo stesso tempo la società gialloblù sta cercando di capire come ovviare alla partenza di Sanguinetti che sembra irremovibile sulla sua decisione, arriva l’annuncio dell’ingaggio di Arthur Bento: schiacciatore brasiliano molto alto e di buon talento, Bento arriva dall’Itambé Minas Gerais e nella sua carriera ha giocato sempre nel campionato brasiliano, tranne una breve parentesi iniziale in Canada.

L’acquisto era già stato perfezionato a dicembre: "Sono molto felice - ha detto il ds Casadei - di poter annunciare l’arrivo di un altro giovane talento. Arthur ha messo Modena davanti a tutte le proposte che aveva al di fuori del Brasile, non vediamo l’ora di iniziare insieme questo nuovo percorso". Arthur è figlio di Adriana Bento, giocatrice di beach volley di alto livello tra fine anni novanta e inizio anni 2000, e nella sua carriera già lunga nonostante la giovanissima età (è nato l’8 giugno 2004) è stato il capitano della nazionale verdeoro ai Mondiali Under 21, mentre con la nazionale maggiore ha partecipato alla Volleyball Nations League 2023 e farà parte del roster anche nell’edizione della Vnl 2025.

Il nuovo reparto schiacciatori della squadra gialloblù dovrebbe così essere al completo: accanto ai confermati Davyskiba e Massari ci saranno i nuovi arrivati Porro e Bento appunto. Il brasiliano andrà a colmare una lacuna fisica in un settore nel quale Modena aveva fino adesso soltanto ‘piccoli’, mentre il verdeoro è un giocatore di quasi due metri e dieci di altezza. Da definire rimangono quindi il palleggiatore titolare, non sarà più De Cecco e potrebbe essere Tizi-Oualou, il terzo centrale se Sanguinetti andrà via, con Anzani, Mati e Tauletta già sicuri, e il secondo opposto, che potrebbe essere ancora Ikhbayri ma a oggi non sono arrivate le conferme. I due liberi saranno invece Perry e Federici.