Volley, Massimo Barbolini premiato da La Nazione: “Questo riconoscimento mi riempie di orgoglio”

Perugia, 6 settembre 2024 - Ha scritto la storia dello sport Azzurro, come vice di Velasco, portando la Nazionale femminile italiana di volley alla conquista dell’oro olimpico. E appena è rientrato da Parigi, è stato festeggiato dalla sua Piegaro, dove vive con la famiglia da oltre venti anni (‘complici’ le origini della moglie Roberta). Modenese di nascita ma umbro di adozione, il coach Massimo Barbolini ha ricevuto ieri mattina un riconoscimento da parte de La Nazione.

Coach Barbolini premiato da La Nazione (Foto Crocchioni)

La targa - che celebra i 165 anni dello storico quotidiano - è stata consegnata dal giornalista Daniele Cervino, responsabile della redazione sportiva dell’Umbria. “Ringrazio il quotidiano per questo riconoscimento, che mi riempie di orgoglio”, ha detto Barbolini. Che si prepara a partire per Stati Uniti, dove inizierà la sua avventura alla LOVB (League One Volleyball), uno dei due campionati professionistici femminili in partenza negli USA, nella sua stagione inaugurale prevista per l’autunno 2024.