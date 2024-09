Ortolani schiaccia i dubbi. "Promozione? Un sogno. Ma perché non provarci»

L’Omag Mt San Giovanni riparte dalla sua giocatrice simbolo per lanciare un nuovo assalto al grande sogno della serie A1 di volley femminile.

Serena Ortolani, lei che è giocatrice esperta e vincente, all’inizio della terza stagione con San Giovanni come vede le nuove compagne?

"Si nota grande impegno e costanza in queste prime settimane di allenamento, ma anche tanto talento che potrà portarci in alto, sono fiduciosa".

Le nuove compagne come Nicolini, la palleggiatrice, si stanno già amalgamando?

"Stiamo facendo allenamenti intensi e ci sono buone sensazioni, ogni giorno che passa ci conosciamo meglio. Con Nicolini ci siamo sempre incontrate come avversarie, è certamente una giocatrice importante per noi".

Ma il grande sogno della serie A1 potrebbe diventare realtà dopo 9 anni consecutivi in A2 per Omag Mt San Giovanni?

"Perchè non provarci? E’ un pensiero che c’è, lo coltiviamo, lo sosteniamo, poi la parola passerà al campo".

Tanti i rinforzi per il roster marignanese con anche Piovesan, Polesello, Valoppi, Ravarini. Cosa pensa di come la società si è mossa sul mercato?

"Ravarini ha un braccio che mi pare molto forte, e sono già molto entusiasta. Se dovessi mancare, credo che potrò essere sostituita alla grande".

Ma naturalmente tutti i tifosi si augurano che Ortolani sia sempre al suo posto ed in formissima con i suoi punti fondamentali per scalare le vette della serie A2. Proprio per i tifosi, qual è il suo pensiero?

"Ai tifosi dico grazie per il grande calore che ci stanno facendo sentire già da queste prime battute iniziali, sono davvero fantastici e rappresentano un tifo caldissimo e bellissimo".

Tra dieci giorni sarà già il campo di Imola a dire qualcosa in più sullo stato di forma delle marignanesi nel torneo Mc Donald’s contro Roma, Firenze e Parigi, come ci arriverete?

"E’ presto per dirlo ma sicuramente sarà un test importante che dopo un mese di preparazione ci darà delle indicazioni, l’importante sarà essere pronte per il campionato".

La prima partita in casa ufficialmente sarà il 6 ottobre contro Costa Volpino e la campagna abbonamenti sta andando già molto bene, a conferma di tanta passione ed entusiasmo in un territorio che ha oramai trovato nelle beniamine della pallavolo di serie A2 il proprio riferimento domenicale.

Luca Pizzagalli