Torneo Internazionale Città di Busto Arsizio. Farfalle verso il debutto: nel weekend la Uyba Cup

Si lavora a ritmi serrati pure in casa Uyba Volley Busto Arsizio: le farfalle stanno limando gli ultimi dettagli in attesa del proibitivo debutto del 5 ottobre contro le campionesse d’Italia dell’Imoco Conegliano. La formazione, guidata in questa stagione da coach Caprara, sabato e domenica, ospiterà tre le mura dell’e-work Arena il Primo Torneo Internazionale di Volley Città di Busto Arsizio. Un evento che si spera possa diventare appuntamento fisso nel calendario di preseason.

Insieme alle lombarde, ci saranno le francesi del Volley Mulhouse Alsace, terze classificate in Francia nella scorsa stagione, ex squadra delle nuove biancorosse Silke Van Avermaet e Laura Kunzler, quest’anno allenate da Francesco Salvagni e con l’ex azzurra Valentina Diouf.

Sono presenti anche le transalpine del Pays D’Aix Venelles, allenate da coach Filippo Schiavo, con Alessia Populini nel roster ed ex squadra di Laura Kunzler (stagione 20/21). Infine, la quarta società del torneo è il CSO Voluntari, campione di Romania nel 2023/24 proprio sotto la guida di coach Caprara e con la centrale UYBA Skyy Howard a fare da traino.

La UYBA scenderà in campo nel primo match, sabato 7 settembre, alle ore 18.30. Dopo questo test casalingo, la settimana prossima, le lombarde saranno impegnate a Sondrio, nella Valtellina Summer League che si giocherà al PalaScieghi Pini. Avversarie della UYBA saranno Mulhouse, Bergamo e il Potsdam. Cresce così l’attesa per vedere le nuove farfalle con il neo allenatore che ha più volte ribadito come questa avventura sulla panchina del club sia una vera e propria sfida.

Intanto da ieri, il roster è finalmente al completo: è arrivata pure la schiacciatrice colombiana, Ana Karina Olaya, fresca vincitrice, nella notte di domenica, del bronzo alla Coppa Panamericana 2024, dove è stata premiata come migliore attaccante della manifestazione. Continua, inoltre, la campagna abbonamenti "The butterfly effect", aperta fino al 20 settembre: per il momento sono 1000 le tessere staccate tra rinnovi e nuovi abbonati.

Giuliana Lorenzo