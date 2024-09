Benedetto, missione serie C: "Non vogliamo sfigurare"

Sono passati tre mesi dall’impresa compiuta dalla Benedetto Volley, capace di conquistare la promozione in serie C maschile al termine di una finale playoff palpitante contro la Stadium Mirandola. Ora la squadra targata Pasquali lavora in vista del nuovo campionato, che scatterà sabato 12 ottobre in casa contro la temibile Consar Ravenna. Al timone della Benedetto Volley c’è ancora Ulisse Boncompagni, affiancato da Andrea Manna. Le novità della squadra sono essenzialmente tre: lo schiacciatore Marco Bonavita e i centrali Francesco Ballo e Niccolò Gardellini, atleti che vanno ad aggiungersi a un gruppo particolarmente affiatato che non vede l’ora di mettersi alla prova in serie C. "Bonavita è uno schiacciatore che possiede esperienza e personalità – assicura coach Boncompagni –, basti pensare che pochi anni fa ha centrato la promozione in A3 con la Stadium Mirandola. Al centro invece sono arrivati Ballo e Gardellini, mentre Cecconi tornerà nel suo ruolo naturale di libero dopo aver giocato a lungo da schiacciatore. Rispetto alla serie D, il livello è nettamente più alto. Inoltre, siamo stati inseriti nel girone romagnolo, con tante trasferte impegnative. Detto questo, dopo quello che abbiamo fatto la scorsa stagione c’è ancora tanta euforia e non vediamo l’ora di cominciare. L’obiettivo minimo è la salvezza, ma contiamo di disputare un campionato tranquillo attestandoci almeno a metà classifica". Ecco il roster completo della nuova Pasquali Benedetto Volley: palleggiatori Jacopo Ferriani, Marco Lotti; schiacciatori Federico Volpato, Marco Bonavita, Giovanni Bonazzi, Andrei Karpiankou; liberi Fabio Preti, Lorenzo Cecconi; centrali Francesco Ballo, Niccolò Gardellini, Daniele Dondini, Edoardo Borghesani; opposti Fabio Mazzanti, Franco Veronesi. Coach Ulisse Boncompagni, scoutman Andrea Manna.

Stefano Manfredini