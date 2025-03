Benedetto Volley scala la classifica. San Pio X va ko

Nel borsino del campionato di serie C maschile di pallavolo sale la Benedetto Volley, mentre conferma il momento negativo la San Pio X. La squadra di Cento, guidata da Ulisse Boncompagni, ha superato con un secco 3-1 l’Idea Volley conquistando tre punti preziosi per la corsa a un posto in zona playoff. La Pasquali ha dominato il primo set, lasciando addirittura a quota 12 gli avversari. Tutt’altra musica nel parziale successivo, dal quale dopo una furiosa lotta punto a punto è emersa l’Idea Volley (25-27). Ristabilita la parità, una Pasquali più concreta e compatta ha preso il controllo del match aggiudicandosi 25-19 e 25-18 le restanti frazioni che le hanno consentito di chiudere sul 3-1 regalando una soddisfazione al pubblico della palestra di Corporeno. Adesso la Benedetto Volley è settima a 29 punti, a -2 dalla coppia composta da Pallavolo Bologna ed Emmeci Rainbow Forlimpopoli che condivide la quinta piazza. Terza sconfitta nelle ultime quattro giornate invece per la San Pio X, scivolata al quarto posto dopo la sconfitta rimediata sul campo della capolista Paolo Poggi. Un ko che ci poteva stare, ma il 3-0 con parziali 25-21, 25-19, 26-24 è stato un duro colpo alle ambizioni dei gialloneri che hanno anche dovuto assistere al sorpasso in terza posizione della lanciatissima Consar Ravenna. Infine, niente da fare per la Niagara che alla palestra Bonati ha perso in quattro set (1-3) contro l’Emmeci Rainbow Forlimpopoli.