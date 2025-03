Il Team Lunigiana vola. Adesso è quarto da solo

Contro ogni pronostico il Volley Team Lunigiana fa saltare il banco ed espugna San Miniato Basso (0-3). Sembra un sogno ma è tutto vero, emozionante appendice di una favola iniziata d’estate che continua con la cavalcata che lo proietta in area playoff. La squadra del presidente Manuel Buttini, al ’PalaDonVivaldi’ di San Miniato Basso contro la Folgore, ha fatto stropicciare gli occhi. Parziali 18/25, 22/25 e 13/25. Pisane alle corde, bloccate dalla forza d’urto delle lunigianesi che con i tre punti si ritrovano solitarie al quarto posto della serie C, girone B toscano, con 36 punti. La partita è durata solo un set, il secondo, durante il quale Galeone e compagne hanno dato parecchio filo da torcere alle lunigianesi presentatesi a San Miniato molto motivate e concentrate. Esemplare il primo set, dove le aranciobianconere mettevano in luce un’attenta difesa e un ottimo muro. Nel terzo parziale, pur con un girotondo di sostituzioni, la ferocia e la determinazione delle ragazze lunigianesi ha consentito loro di gestire i rari momenti di difficoltà con lucidità e alla fine chiudere con un disavanzo di dodici punti.

"Siamo soddisfatti dell’esito finale della partita – sostiene coach Paola Cordiviola (nella foto) – le atlete sono entrate in campo determinate e hanno mostrato un buon gioco. Un aspetto ulteriormente positivo è stato anche l’inserimento delle giovani durante la gara, che hanno contribuito al successo della squadra". Sono scese in campo Ambrosiani, Andreini, Brizzi, Bruno Francesca, Bruno Giada, Gorgoglione, Leri, Marku, Martinelli, Poli Arianna, Poli Melissa, Soriani, Zonca. Domani, alle 18, a Pontremoli, il Team Lunigiana ospita la capolista Livorno.

Classifica: Emme Service Livorno punti 50, Mc Donald’s Porcari 49, Delfino Pescia 48, Team Lunigiana 36, Cascina 35, Montebianco 32, Follonica 31, Oasilido 30, Quarrata 25, San Miniato 21, Casciavola 20, Aglianese 19, Migliarino 18, Bottegone 15, Donoratico 9.

ebal