Pallavolo Serie A2. Emma Villas: prima Reggio Emilia, poi la seconda fase. Quattro possibili avversarie e servirà l’acuto esterno

Quale delle quattro potenziali avversarie al primo turno è la migliore da affrontare? Emma Villas prepara l’ultimo atto di campionato, dopodomani a Reggio Emilia alle 18, dando un’occhiata allo stato di forma delle possibili rivali nei quarti di finale. La composizione della griglia playoff sarà ufficiale domenica sera, per ora si sa soltanto che Siena pescherà una tra Prata di Pordenone, Brescia, Ravenna e Aversa, con lo svantaggio di dover vincere almeno una volta in campo esterno.

Sulla carta l’avversaria migliore da affrontare è Aversa, sia perché è quella che ha fatto meno punti delle altre, sia perché nei due precedenti di regular season Siena è sempre uscita vincente. Nelle ultime sette gare i campani hanno conquistato cinque vittorie e due sconfitte al tiebreak, per un totale di sedici punti, due in meno di quelli raccolti dai biancoblù.

Delle tre che si giocano le posizioni sul podio, quella che sta un filo peggio sembra proprio Ravenna, cioè l’avversaria più probabile in caso di incrocio fra testa di serie numero tre e testa di serie numero sei. In stagione regolare non c’è stata partita, con due vittorie per 3-0 della formazione romagnola, ma se prendiamo le ultime sette giornate, quelle in cui Emma Villas ha sempre vinto, la Porto Robur Costa invece ha un bilancio di quattro successi e tre sconfitte, nessuna delle quali al tiebreak.

Il bilancio degli scontri diretti è 0-2 anche con Brescia, capace di espugnare il Palaestra nella partita di andata rimontando uno svantaggio di due set; per i Tucani cinque vittorie e due ko nelle ultime sette giornate.

Con Prata di Pordenone il bilancio è in parità: una vittoria per parte, con i friulani che si sono imposti in quattro set fra le mura amiche mentre al Palaestra è finita con il trionfo al quinto di Bonami e compagni.