Bologna-Riccione: Sfida Cruciale per il Primato nel Girone C di Volley

"Vogliamo il primato che pensiamo di meritare. Tra noi e il nostro obiettivo c’è di mezzo Riccione". E non è un dettaglio. Il tecnico della Fcredil Fabio Ghiselli presenta la penultima gara di stagione regolare, aggiungendo una precisazione: "Giocheremo una gara cruciale in casa, al PalaLirone e sarà bello".

In casa Bologna ha accusato qualche passo falso di troppo, ma alla vigilia dei playoff urge una prova di forza, un’ulteriore dimostrazione di consapevolezza, dopo la vittoria in Coppa Italia che ha visto Laporta e compagne presentarsi tirate a lucido e in grado di alzare il livello di gioco. Ore 18, al PalaLirone c’è in palio il primato del girone C che assicura gli spareggi diretti per la promozione nel campionato di A2 di volley, con annessa possibilità, in caso di ko, di rientrare nei playoff: in pratica il primo posto garantisce due chance per tentare il colpo promozione. Bologna-Riccione sarà una sorta di anticipo dei playoff, in continuità con le sfide di Coppa Italia: "Sarà una sfida di altissimo livello, me l’aspetto simile a quelle di Coppa", precisa Ghiselli. Perché Riccione se non è la squadra più cresciuta ci si avvicina: e in roster può contare su Saguatti, schiacciatrice che trascinò San Lazzaro all’A2 e che nelle ultime stagioni è stata protagonista a San Giovanni in Marignano nella categoria superiore. I playoff sono già assicurati: "Ne siamo felici, ma non ci bastano: vogliamo il primo posto", assicura Ghiselli, certo che le sue ragazze faranno di tutto per mettere il punto esclamativo su una stagione che le ha viste al vertice fin dalle prime giornate. Riccione ha risalito la china e ha un punto in meno: spareggio.

Le altre gare: Teramo- Jesi, Clementina 2020-Forlì, Cortina Express Imoco-Padova, Olimpia Teodora Ravenna-Lissaro, Angelini Cesena-Verona, Volksbank Vicenza- Castelfranco Veneto.

La classifica: Vtb Fcredil Bologna 55; Lasersoft Riccione 54; Volksbank Vicenza 51; Angelini Cesena 49; Olimpia Teodora Ravenna 40; Pieralisi Jesi, Banca Annia Aduna 39; Cortina Express Imoco 38; Azimut Giorgione 36; Smapiù Arena Verona 32; Life 365 Forlì 29; Clementina 2020, Eagles Vergati Lissaro 17; Rg Stampa Futura Teramo 8.

In B2 il Progresso, già salvo, sarà a Massa Lombarda alle 17.30.

Marcello Giordano