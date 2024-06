Bottega, braccia al cielo. La promozione è realtà

Si chiude il campionato maschile con la promozione in serie B dei ragazzi di Bottega che hanno battuto per 3-2 il San Benedetto. Si scrive dunque un’ulteriore pagina importante del libro di oltre 55 gloriosi anni della Polisportiva fondata da Alberto Renda. La finalissima in casa dei ragazzi di coach Marco Romani si è giocata al termine di una stagione davvero lunga e faticosa, ma piena di soddisfazioni e di obiettivi centrati contro l’avversario di sempre San Benedetto.

Questa volta ha visto trionfare la voglia matta del Bottega di alzare le mani al cielo e di festeggiare davanti ad un pubblico stupendo, dopo che nella finale di Coppa Marche erano stati i ragazzi della Farmacia Amadio a gioire per il risultato finale. La Bertuccioli è riuscita ad agguantare questa sudatissima promozione dopo che gli era sfuggita durante il campionato, passando per i vari ostacoli dei play off promozione e ha vinto una gara tiratissima ma che li ha sempre visti precedere nei set un passo avanti a San Benedetto e forse, la promozione poteva arrivare anche nel quarto set, dove invece gli ospiti sono stati bravi con un colpo di reni a portare a proprio favore l’inerzia del parziale e a trascinare Bottega al tie-break. Quinto set però che ha quasi sempre visto i ragazzi di casa avanti anche di corto muso agli ospiti, che poi sono crollati davanti ad una smisurata voglia di vincere dei nostri ragazzi. "Applausi allo staff allenatori con a capo Marco Romani – commenta il presidente della Polisportiva Giancarlo Ricci –, che ancora una volta ha dimostrato tutto il suo valore, ricompattando i cocci di una squadra forte, ma che usciva con le ossa rotte dalla finale di Coppa e conducendola sapientemente alla promozione, assieme al suo secondo allenatore Alice Bellazecca. Complimenti al Direttore Sportivo Andrea Signoretti, capace in estate di costruire questa squadra. Senza dimenticarsi del pubblico fantastico di Bottega. Il mio pensiero va Chicca e a Real, assenti ma presenti sempre da lassù".

b. t.