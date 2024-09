Bulaich: "Cbf Balducci, sono molto motivata"

Primo giorno per la schiacciatrice argentina Daniela Bulaich con la maglia della Cbf Balducci. La giocatrice è reduce dalla vittoria con la maglia della sua Nazionale nella Coppa Panamericana e ieri ha effettuato il primo allenamento guidato da coach Valerio Lionetti. "Sono molto felice di essere finalmente di arrivata – dice la giocatrice – e contenta di iniziare ad allenarmi con le compagne. Comincio con molta voglia e tante motivazioni, piano piano inizierò a conoscere la squadra e a muovere i primi passi in arancionero".

Bulaich arriva a Macerata con il morale a mille dopo la vittoria ottenuta nella Coppa Panamericana. "Abbiamo iniziato – ricorda la schiacciatrice – un po’ così così, poi siamo cresciute migliorando il nostro gioco e siamo arrivate fino in fondo". Bulaich prima di arrivare in Italia ha trascorso qualche giorno di vacanza nella sua Buenos Aires dopo l’intensa stagione in Nazionale. "Ma ora – conclude – sono pronta a cominciare. Ho conosciuto per la prima volta le compagne di squadra, è tutto nuovo e sono molto entusiasta".