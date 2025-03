C maschile. Tonfo casalingo della Vdm Mulattieri contro il Voltri

Vdm Mulattieri 0 Colombo Voltri 3 (28-30; 22-25; 22-25)

VDM MULATTIERI: Benevelli, Bottaini, Conti, Fontona, Macrì, Ribolini, Rossini G., Rossini S., Vescovi, libero Moretti. All. Botti.

COLOMBO PROGETTO VOLTRI: Borghesi, Corradi, Kourouma, Lenzini, Parodi, Presciutti L., Presciutti L., Profumo, Tinelli, libero Orecchia. All. Ferrari.

Arbitri: Piazza e Vascon

SANTO STEFANO MAGRA – Brutto stop per la Vdm Mulattieri che si fa raggiungere in classifica proprio dal Colombo Progetto Voltri a quota 20 punti. Tutti e tre i set sono stati combattuti, in particolar modo il primo concluso dopo un’estenuante battaglia 28-30 in favore dei genovesi. Ai rossoblù è mancata un po’ di freddezza nei momenti decisivi del match.

Risultati: Colombo Genova-Sanremo 0-3, Sant’Antonio-Albisola 1-3, Santa Sabina-Admo Lavagna 1-3 e Sabazia Ecosavona-Vbc Savona 3-0.

Classifica: Albisola 38, Sabazia Ecosavona 37, Sanremo 33, Finale 26, Lavagna 25, Vdm Mulattieri e Colombo Voltri 20, Ligurmar e Sant’Antonio 19, Vbc Savona 2, Colombo Genova 1.

Ilaria Gallione