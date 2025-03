Bettucchi sforna colpi magici a raffica. Npsg ha vita facile su Castelfranco

Npsg 3 CASTELFRANCO 0 (25-23; 25-23; 25-14)

NPSG TRADING LOGISTIC: Louza, Perassolo, Bettucchi, Cai, Ferraguti, Kolev, Materno, Zoratti, libero Briata. All. Parisi L.

TOSCANA GARDEN ARNO CASTELFRANCO: Baracchino, Samminiatesi, Berberi, Aliberti, Fantauzzo, Testagrossa, Desantis, Mannucci, Galoppini, libero Taliani. All. Piccinetti

Arbitri: Visalli e Scavilla

LA SPEZIA – Con un netto 3-0 la Npsg Trading Logistic supera l’esame Arno Castelfranco (Pisa). I primi due set, vinti 25-23, sono stati tirati, mentre il terzo senza storia si è concluso 25-14. Ottima prova di Briata in difesa e di Ferraguti e Louza in attacco. Perassolo e Cai bene al centro, Kolev intelligente nella distribuzione, ma il vero faro in campo è stato Bettucchi che spesso ha estratto dal cilindro colpi magici, risolvendo situazioni intricate che potevano far girare la gara. Qualche errore di troppo al servizio, sopra tutto nel 2° parziale. Domani si disputerà il turno infrasettimanale con gli spezzini impegnati a Genova contro il Cus.

Risultati: Vvf-Parma 3-0, Modena-San Martino Re 3-1, Camaiore-Cus Genova 3-1. Rinviate Pontedera-Sassuolo, Jumboffice Firenze- Lupi Pisa, Cecina-Firenze. Riposava: Grosseto.

Classifica: Camaiore 46, Lupi Pi 43, Sassuolo 41, Jumboffice Fi e Npsg 36, Cus 35, S. Martino e Grosseto 32, Arno Pi 31, Modena 25, Cecina e Pontedera 22, Vvf Re 15, Firenze Volley 12, Parma 4.

Ilaria Gallione