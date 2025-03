Beach volley. Pais e Montesi, una coppia d’oro

Ennesimo successo per il Beach volley indoor targato Asd Sportland, Beach Volley Addiction e Nuova Beachouse (in partnership con Asi Pesaro Urbino e Csi Pesaro-Urbino) che hanno dato vita ad un 2x2 misto in collaborazione con il Carnevale di Fano che ha messo in palio 4 biglietti per la prima sfilata dei corsi mascherati. Ad imporsi, sulle 24 coppie ai nastri di partenza, provenienti da tutta la regione Marche fino all’Umbria e la Toscana, sono stati i pesaresi Elia Pais e Michela Montesi contro i senigalliesi Matteo Polzonetti e Cheyenne Mattei, superati all’ultimo atto per 22-20. Bronzo per i fanesi Mattia Fratesi e Gioia Cini, vittoriosi per abbandono causa infortunio su Federico Scriattoli e Maria Elena Morsucci.

Resta a Fano il torneo Silver grazie Matteo Ceramicoli e Silvia Fraticelli abili a superare in finale Daniele Marzi e Rosi Ciapetti, coppia proveniente rispettivamente da San Sepolcro e Città di Castello.

Oltre al Carnevale di Fano, main sponsor dell’evento, hanno contribuito Gastronomia Pizzeria Da Papagon, Gastronomia Al Mare, Ristorante La Quinta, Ristorante Da Ugo, Ottica Perettini e Color de Luz.

b. t.