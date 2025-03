Serie C. La Getby in vetta alla classifica. Arriva lo scontro con Macerata

Seconda fase dei campionati con le squadre suddivise in poule promozione e poule salvezza. Partiamo dalla poule promozione maschile dove la Getby Fermo vola in vetta alla classifica, grazie al successo 3-1 in casa della Travaglini Ascoli e a tre giornate dalla fine ha un vantaggio di tre punti nei confronti della Pallavolo Macerata. La prima in classifica otterrà direttamente la promozione diretta in B e proprio nel prossimo weekend ci sarà lo scontro al vertice con i maceratesi in casa, alla Palestra del Coni alle 17,30. Con un successo la promozione sarebbe ipotecata per i fermani. In terza piazza la Yuasa Battery, sconfitta nell’ultimo turno in casa della Frezzotti Trasporti ma in pienissima corsa per i playoff finali.

Passando al settore femminile nella poule promozione è protagonista anche la Getby Pallavolo Fermo che nell’ultimo turno è stata sconfitta 3-2 in trasferta a Pesaro al termine di un match infinito. Le ragazze guidate dalla coppia Annunzi-Pistolesi, a cinque giornate dalla fine, sono in corsa per accedere agli spareggi finali che valgono la promozione, in un girone assolutamente equilibratissimo, con un punto di vantaggio da gestire nei confronti della diretta concorrente Bottega Volley. Fondamentale sarà la prossima partita, contro una rivale diretta per la qualificazione alla seconda fase dei play-off qual è Castelfferretti, che rappresenterà un crocevia decisivo per il prosieguo di una stagione lunga ma decisamente molto intensa.