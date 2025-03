Serie B maschile. Invicta, vittoria tranquilla

Vittoria casalinga per l’Invicta nel turno infrasettimanale. Mercoledì sera al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto la formazione maschile di coach Fabrizio Rolando ha superato 3-0 (25-20, 25-16, 25-14) il Volley Cecina nella ventiduesima giornata di serie B. Solo il primo set è stato un po’ più combattuto, poi il secondo e terzo set sono stati in discesa per Alessandrini e compagni. Grossetani che salgono a quota 35 punti in classifica rimanendo nella pancia della classifica, all’ottavo posto, visto che dal quarto posto (39 punti) al nono posto (34 punti) ci sono ben sei formazioni.

Ma non c’è tempo per rifiatare in casa Invicta che domani torna in campo per ospitare l’Isomec Inzani Parma, fanalino di coda del torneo con 4 punti all’attivo e una retrocessione già matematica.

Una sfida quindi che resta ampiamente alla portata dei grossetani a patto che l’impegno non sia sottovalutato, anche perché ci sarà comunque da smaltire la fatica del turno infrasettimanale. Il sestetto ducale fino è sempre alla ricerca del primo successo stagionale con i quattro punti conquistati frutto di altrettante sconfitte al tie break.

La gara si giocherà al "PalaMarocelli", a Marina di Grosseto, con inizio alle 21.