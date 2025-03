Volley. L’Upc cade a Castelfranco di Sotto e perde la vetta. Vp Canniccia, con Valdarno è battaglia vera

Impegno infrasettimanale per le versiliesi impegnate nei campionati di serie B: l’Upc Sdh ha disputato la 22ª giornata, già calendarizzata da tempo – anche nel girone d’andata un turno era stato disputato a metà settimana – mentre il Vp Canniccia ha recuperato la partita della 19ª giornata slittata per il maltempo che lo scorso fine settimana ha investito mezza Toscana.

Serie B. A Castelfranco di Sotto si interrompe la striscia di vittorie consecutive dell’Upc Sdh, che va incontro alla quarta sconfitta stagionale, la prima negli ultimi tre mesi (era il 14 dicembre e i camaioresi furono sconfitti in casa da Santa Croce, la grande rivale di stagione). Da quel momento, l’Upc Sdh ha inanellato nove vittorie di fila che hanno permesso di scalare le gerarche in classifica. A Castelfranco di sotto, però, qualcosa è andato storto: i padroni di casa del Toscanagarden sono apparsi più in palla fin dalle prime battute e hanno chiuso senza troppi patemi i primi due set. Nella terza frazione, l’Upc Sdh ha provato a fare la voce grossa rientrando in partita, senza però riuscire a dare continuità e perdendo il quarto, decisivo set senza grande resistenza: 3-1 il punteggio finale (25-19, 25-17, 19-25 e 25-12 i parziali) che, contestualmente alla vittoria di Santa Croce su Pontedera, rispedisce l’Upc Sdh in seconda posizione, anche se a pari merito con i Lupi. Classifica: Lupi Santa Croce* 46, Upc Sdh* 46, Sassuolo* 44, Jumboffice** 39, Trading Log La Spezia* 39, Ama San Martino 35, Cus Genova 35, invicta Grosseto* 35, Toscanagarden 34, Fiorano Modenese 25, Cecina* 22, Lupi Pontedera* 22, Scandiano* 15, Firenze* 12, Isomec Inzani* 4.

Serie B1. Prova di enorme carattere del Vp Canniccia, che al PalaGreco ha dato vita a un’autentica battaglia con la più quotata Valdarno, portando il confronto al quinto set (le versiliesi sono la squadra con più set disputati assieme a Rubiera e San Giorgio: 78) dopo aver rimontato un iniziale svantaggio di due frazioni: 2-3 il punteggio finale (21-25, 17-25, 25-23, 27-25, 6-15). Classifica: Ostiano 46, Garlasco 44, Modena* 41, Ripalta Cremasca 39, Valdarno 37, Tirabassi&Vezzali 30, Rubiera 26, Anderlini Modena 24, San Giorgio 23, Vp Canniccia 23, Montesport* 21, Sassuolo 20, Pontedera 14, Crema 8.

*una partita in meno