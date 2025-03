Volley B1 femminile, Forlì deve ancora recuperare 6 punti in attesa dello scontro diretto di oggi Giorgione-Jesi. Libertas, l’orgoglio c’è: tie-break vincente

La Life 365.eu deve penare 2 ore e 18’, ma alla fine riesce ad abbattere la Cortina Express Imoco 3-2 (26-24, 21-25, 29-27, 19-25, 15-10). Boccata d’ossigeno per Forlì che, in attesa dell’odierno scontro diretto tra Azimut Giorgione e Pieralisi Jesi, accorcia le distanze dalla salvezza (-6).

Avvio aggressivo di San Donà (3-7). Poi però sale in cattedra Chinni, che fa incetta di punti e pareggia (16-16). Squadre a braccetto: è un’invasione delle venete a consegnare il set a Forlì. Riparte meglio l’Imoco (5-7), trascinata dal ticket Orso-Novello (42 punti totali in due), ma la replica della Libertas (bene Simoncelli) non tarda ad arrivare: 13-13 e 20-20. Qui la Life365.eu si smarrisce e le ospiti ne approfittano: Orso piazza la zampata e fissa il 21-25.

Galvanizzate, le venete dettano le condizioni anche al cambio campo, costringendo Forlì a rincorrere per larghi tratti. Folli prende per mano la Libertas: 15-13. Poi botta e risposta (15-17 e 23-22). La Cortina Express sciupa tre palle set e viene punita da un monster block di Bacchilega.

Solo una squadra in campo nel quarto parziale, e non è Forlì. Pronti, via e l’Imoco scappa: 3-8, poi 10-16 e 15-21. San Donà ritrova ritmo e fiducia e chiude con un filo di gas: 19-25.

Tutto rinviato al tie-break. La Libertas strappa subito (5-2), consolida il vantaggio (10-6) e va a dama con un ace di Ronchi: 15-10.

Tabellino Life365.eu: Gregori (L), Gennari ne, Bruno 10, Chinni 14, Folli 15, Bacchilega 16, Achim ne, Galletti 3, Ronchi 5, Simoncelli 14, Esposto, Repossi ne. All.: Marone.

m. lo.