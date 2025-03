Volley - Settore giovanile. Il Garfagnana vuole ricreare un team maschile

Da pochi giorni sono partiti i corsi gratuiti della Pallavolo Garfagnana, volti alla creazione di un nuovo settore maschile giovanile nella valle, presso la palestra dell’ "Isi" Garfagnana, in via XX Aprile, a Castelnuovo. I giorni di allenamento sono il martedì e il giovedì dalle ore 17.30 alle 19.

La società garfagnina, nata nel lontano 1985 dalla fusione di Gallicano e Castelnuovo, è ancora memore di un passato che ha visto, soprattutto negli anni ’80 e ‘90, la propria squadra maschile vincere campionati importanti e vedere i propri atleti affacciarsi ad importanti palcoscenici della pallavolo regionale come la serie "C".

"Oggi – spiega il presidente della Pallavolo Garfagnana, Marco Giannasi – far ripartire un settore maschile dedicato alla disciplina del volley non è facile. I tempi sono chiaramente cambiati e non sarebbe corretto fare paragoni con il passato; ma noi ci crediamo, per il bene dei ragazzi e per avvicinarli alla pratica sportiva".

"La Pallavolo Garfagnana – ha aggiunto Giannasi – vuole inviare due messaggi. Mettiamo struttura, spazi, attrezzature e istruttori totalmente gratuiti e continuiamo ad affermare che la pallavolo maschile è uno sport completo, al quale tutti i bambini possano dedicarsi con divertimento e soddisfazione. Dunque, aspettiamo i bimbi e le loro famiglie".

D. Mag.