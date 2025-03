Volley, Nella “Pool Promozione“ di serie c1 gli apuani scivolano all’ultimo posto ma restano a 3 punti dalle semifinali. Massa Carrara, prima battuta d’arresto contro la capolista Lab Club Arezzo

Lab Club Arezzo 3Massa Carrara 0

LAB CLUB AREZZO: Amatucci, Caneschi, Conti, De Santis, Lombardi, Luatti, Mattesini, Landesi A., Landesi L., Nataletti, Pippi, Renzetti, Ricci, Salvi, Scarpato. All. Morelli.

PALLAVOLO MASSA CARRARA: Aliboni, Bagnoli, Bibbiani, Briglia, Calcagnini, De Luca, Guadagnucci, Guidi, Haxhijmeri, Mosca, Nannini, Paoletti, Passino, Pitto, Podestà. All. Cei.

Arbitri: Fanti e Marchesi.

Parziali: 25-18, 25-21, 25-21.

AREZZO – E’ arrivata la prima sconfitta per la Pallavolo Massa Carrara nella Poule Promozione della Serie C maschile. Una battuta d’arresto per certi versi anche preventivata perché gli apuani sono andati a far visita sabato alla capolista del gironcino finale. Il Lab Club Arezzo, che aveva stravinto il girone A, in questi playoff aveva già battuto sia Livorno che Prato, arrivate al primo ed al secondo posto nel girone B. Sulla carta, quindi, aveva i favori del pronostico rispetto alla formazione massese distanziata di ben 15 punti.

I ragazzi del coach Luca Cei hanno provato ad opporre una strenua resistenza ma sono usciti battuti dal Palazzetto Maccagnolo in tre set con parziali onorevoli ma senza mai riuscire ad impensierire a fondo la compagine aretina. La classifica dopo le prime 3 giornate di gare, adesso, è la seguente: 51 Lab Club Arezzo, 45 Torretta Livorno, 43 Kabel Prato, 41 Collevolley, 36 Cortona Specialmac, 34 Grandi Turris, 33 Pallavolo Massa Carrara e Firenze Ovest. I massesi sono tornati ultimi ma sempre a 3 punti di distanza dal quinto posto che è quello su cui devono fare la corsa per riuscire ad accedere alle semifinali.

Questo sabato Guidi e compagni ospiteranno al Palazzetto dello Sport di Massa il Collevolley che hanno già superato all’andata in trasferta a Colle Val D’Elsa ma stasera saranno già in campo, sempre al palazzetto (ore 21,15), per il recupero con il Firenze Ovest.

Gianluca Bondielli