Emma Villas ora prepara gara2 contro Ravenna. Nevot suona la carica: "Guai mollare con la testa"

Emma Villas riprende la preparazione in viale Sclavo in vista di gara2 di semifinale playoff contro la Consar Ravenna. I biancoblù domenica in Romagna hanno giocato una grande gara sia da un punto di vista tecnico che mentale. Uno dei migliori del sestetto di coach Gianluca Graziosi è stato il palleggiatore francese Thomas Nevot. "Siamo molto contenti di questa vittoria in gara1 e del nostro livello di gioco – ha detto il numero 3 biancoblù alla seconda stagione a Siena –. Ora però ci attende la seconda partita, domenica in casa, per provare a chiudere subito la serie". Difesa, attacco, ricezione, muro. Tutto è sembrato girare per il verso giusto nonostante un avversario, classifica e ambizioni alla mano, di grande valore. "Tutti i ragazzi hanno giocato una grande gara in ogni fondamentale. Eravamo consapevoli, anche ripensando alle due sfide di campionato, che non era facile perché Ravenna è una squadra di qualità con un impatto fisico importante specie nei primi set. Ma anche nei momento di difficoltà abbiamo tenuto la testa concentrata e abbiamo continuato a lottare riuscendo a chiuderla in quattro set". Vincere in trasferta specie in serie così brevi (dallo scorso anno in A2 si giocano tutti i playoff al meglio delle tre gare) è uno slancio incredibile per una squadra che arrivava al primo appuntamento della post season con una serie aperta di otto vittorie di fila. "Siamo felici di aver vinto la prima e di averlo fatto fuori casa ma è solo una partita. Il bello viene adesso. Vogliamo vincere la prossima in casa nostra. Al PalaEstra mi aspetto un avversario molto determinato a vincere e a riportare la serie a Ravenna".

Fondamentale sarà l’aspetto mentale specie tra due squadre che si conoscono così bene. "Dovremo essere bravi a replicare la prestazione di gara1 senza mollare mai con la testa ribattendo colpo su colpo". Si giocano domenica anche le altre gare2 dei quarti di finale di A2 che mettono in palio un posto in Superlega. Catania e Aversa attendono rispettivamente Brescia e Cuneo dopo le vittorie di lombardi e piemontesi in gara1 entrambe per 3-0. Siciliani e campani cercheranno di allungare le due serie fino a gara3.

Guido De Leo