Le reazioni. Coro unanime da parte dei sindaci della provincia:: "Grande impresa»

"Un risultato straordinario" quello raggiunto dalle ragazze dell’Omag Mt San Giovanni. Lo dicono tutti, a partire dalla sindaca di Cattolica Franca Foronchi e dal presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad: "Un orgoglio per tutta la provincia". Prima promozione in A1 nei 55 anni di storia del club, un risultato che "riempie d’orgoglio tutto il nostro territorio. Complimenti di cuore a queste straordinarie ragazze e alla società per questo incredibile traguardo. Un successo che premia il talento, il lavoro di squadra e la passione per lo sport". La senatrice Domenica Spinelli fa i "complimenti alle ragazze, guidate dalla capitana Serena Ortolani, e ai dirigenti: con il loro risultato hanno dimostrato che attraverso l’impegno le sfide difficili possono essere vinte". Con la promozione arrivano anche le parole del presidente della Lega pallavolo Serie A femminile, Mauro Fabris: "Voglio rivolgere le mie più sincere congratulazioni e quelle di tutto il consorzio della Lega pallavolo Serie A femminile all’Omag Mt San Giovanni in Marignano per la meritata promozione in Serie A1". È lo stesso Fabris a lanciare un monito per la futura casa dell’Omag: "Il successo dell’Omag-Mt contribuisce alla valorizzazione del territorio riminese e auspico che le istituzione pubbliche comprendano le necessità della società in vista di una stagione impegnativa ma certamente stimolante in Serie A1".