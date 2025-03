Ai meneghini restano i playoff per il quinto posto. L’Allianz fa mea culpa: "Annata sotto le attese»

A inizio anno il numero uno dell’Allianz Milano, Lucio Fusaro si augurava un bel finale di stagione: "In Italia e in Europa l’obiettivo è arrivare più in alto possibile. Se le cose andranno come abbiamo fatto lo scorso anno, vuol dire provare ad arrivare fino in fondo". A posteriori, i piani non sono andati come previsto. La stagione del club riparte dai playoff per il quinto posto che vale la Challenge Cup: un obiettivo da non bistrattare ma di certo diverso da quelle che erano le ambizioni. L’ultima volta che il club guidato da Roberto Piazza non aveva centrato la semifinale dei playoff scudetto era la stagione 2021/22. Da allora Milano ha alzato l’asticella giocando due semifinali fino a conquistare il terzo posto che è valso la prima storica partecipazione in Cev Champions League. Quest’anno l’Allianz ha avuto una flessione. Oltre l’eliminazione dai quarti contro Civitanova, è arrivata, sempre per mano dei marchigiani, la sconfitta in Coppa Italia che ha precluso le Final Four e il k.o in Europa a un passo dai quarti. Qualche giocatore è cambiato, qualcuno ha fatto fatica ad ambientarsi e altri non hanno trovato continuità. Kaziyski ha iniziato bene l’anno, poi è calato e non è mai stato particolarmente incisivo così come Piano all’ultimo anno e praticamente inutilizzato.

Piazza ha sempre schierato Caneschi, che si è ben comportato e il canadese Schnitzer che sono nell’ultimo mese ha iniziato carburare. Tra gli schiacciatori Louati ha alternato prestazioni di livello ad alcune sottotono. Di certo, è mancato un trascinatore in attacco con Otsuka che ha avuto un buon impatto ma che è ancora un po’ acerbo e con Gardini che non ha avuto spazio. Promossi, invece, i soliti Porro (ed è un peccato che dal prossimo anno vestirà la maglia di Piacenza, al suo posto Cachopa) Catania e Reggers anche se apparso un po’ stanco nelle ultime partite. Per fare le varie riflessioni del caso c’è ancora tempo, la società si sta muovendo sul mercato: oltre il già citato alzatore brasiliano, ci sarà Recine in arrivo dopo l’anno in Giappone.

