Volley serie B. Querzoli ormai salva. Life365.eu in corsa

Il colpo messo a segno alla Real Bottega ha consentito alla Querzoli di blindare l’ottavo posto e ipotecare la salvezza. In terra pesarese Mariella e sodali hanno esorcizzato il tabù trasferta, riprendendo un discorso interrotto il 2 novembre (2-3 ad Assisi), e messo nello zaino tre punti che, a sei giornate dal termine della regular season, hanno portato a +12 il margine di vantaggio sul ticket delle quartultime, formato da Montorio al Vomano e Falconara.

Anche il calendario strizza l’occhio alla Querzoli, che da qui al gong finale del 10 maggio giocherà tre volte tra le mura alleate, dove ha costruito le proprie fortune (8 vittorie su 10 match disputati), e altrettante lontano da casa. Si comincia con la Sab Group San Mauro Pascoli – tuttora in lizza per il primo posto che in chiave playoff consente di usufruire di una seconda chance in caso di ko –, di scena domani al Ginnasio sportivo. Sette giorni dopo altro derby all’orizzonte: Querzoli in campo a Serravalle nella magione di San Marino, che precede i biancoblù di tre lunghezze in piena comfort zone. Poi si torna a casa per affrontare la Paoloni Macerata, a caccia di un pugno di punticini per l’aritmetica certezza della salvezza. Dopo la sosta per Pasqua, ecco la trasferta di Bellaria Igea Marina, sul campo della squadra materasso del campionato (19 ko su 20), già retrocessa con ampio anticipo in serie C. Il 3 maggio al Ginnasio metterà piede San Severino, affamata di punti salvezza, dopodichè Forlì chiuderà al ‘PalaSerenelli’ di Loreto, tana di una Novavolley che ha riposto nel cassetto ogni velleità di playoff. Insomma, alla squadra di coach Gabriel Kunda basta ormai poco per chiudere la pratica e magari per strappare qualche scalpo prestigioso.

Superata di corto muso la Cortina Express Imoco San Donà, le ragazze della Libertas sponsorizzata Life365.eu hanno accorciato di un punticino il gap dal quintultimo posto che significa salvezza diretta. Quando mancano sei tornanti al termine della stagione, sono 7 le lunghezze che separano le ragazze di coach Marone da Verona e dall’obiettivo. Difficile, ma alla portata. Da notare che, se la differenza scendesse a 2 punti, a dirimere la corsa salvezza sarebbero i playout.

A tendere una mano alla Libertas è il calendario che, esaurito il ciclo di ferro con le elette del girone (Cesena esclusa), contempla adesso una sequela di match assolutamente ‘giocabili’. A cominciare da domani quando Gregori e compagne scenderanno lo Stivale per migrare in terra d’Abruzzo, dove se la vedranno con una Stampa Futura Teramo che ha già riempito gli scatoloni per il trasloco (ufficiale) in B2. Seguirà l’incrocio con le Eagles Vergati Padova, anch’esse avviate a salutare mestamente la categoria (a -15 dall’uscita del tunnel). Tempo di derby, il 12 aprile, quando la Libertas misurerà l’appetito di una Olimpia Teodora Ravenna cui manca solo il conforto della matematica per festeggiare la salvezza. Ancora uno scontro diretto dopo Pasqua: al Ginnasio sportivo farà scalo la Pieralisi Jesi, attualmente a +8 su Forlì ma con un calendario più complesso. Penultimo appuntamento a Castelbellino, nido di una Clementina che a quel punto, con ogni probabilità, sarà già retrocessa.

Il gran finale – o almeno si spera – sarà il 10 maggio in casa con Cesena, in piena corsa per i playoff: potrebbe essere un derby fratricida.