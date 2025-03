Volley B1 donne: netta sconfitta a Cesena contro l’Angelini dell’ex Vallicelli. Fcredil, in Romagna si salva solo Tellaroli

Angelini Cesena 3Fcredil Bologna 0(25-16; 25-19; 25-20)

ELETTROMECCANICA: Calisesi (L1), Casali, Vecchi 5, Pinali 12, Guardigli 10, Benazzi 16, Caniato 7, Vallicelli 2. Non entrate: Molari, Oke, Pasini, Marchi (L2), Conficoni. All. Lucchi.

FCREDIL VOLLEY TEAM BOLOGNA: Malossi, Taiani, De Paoli, Fucka 6, Pulliero 4, Bongiovanni 1, Laporta (L1), Neriotti 2, Frangipane 6, Saccani 3, Tellaroli 15, Cavicchi. Non entrata: Melega (L2). All. Ghiselli.

Arbitri: Vigato e Barbieri.

La Fcredil non chiude i conti: la partita per il primato si riapre e passerà dal confronto diretto con Vicenza, domenica al PalaLirone di Castel Maggiore. A Cesena, arriva un ko che pesa: perché rappresenta la terza sconfitta nelle prime sette giornate del girone di ritorno, quando in tutta l’andata Bologna cedette solo due partite.

Ma pesa pure perché per la prima volta le rossoblù di coach Ghiselli vanno sotto e non trovano contromisure per abbozzare un tentativo di rimonta: il ko arriva in tre set e non era ancora accaduto in questa annata.

Altro spunto di riflessione: nella prima parte del torneo, Bologna ha battuto tutte le big del campionato. Più si avvicina il momento clou della stagione più fatica a ripetersi: dopo il ko con Padova, ecco quello con Cesena, dell’ex regista Vallicelli e delle bolognesi Benazzi e Pinali, che fanno la differenza.

Tellaroli è invece l’unico riferimento offensivo per Saccani in quel di Cesena, dove la seconda miglior marcatrice si ferma a 6 punti (Frangipane e Fucka). Troppo poco. E troppi, invece, sono gli errori punto diretti: 23, tra servizio e attacco, praticamente un set regalato sui tre disputati. Domenica da dimenticare.

La Fcredil dovrà cambiare faccia in vista della sfida con Vicenza, per provare a blindare nuovamente la vetta della classifica.

Le altre gare: Smapiù Arena Verona-Banca Annia Aduna Padova 0-3, Lasersoft Riccione-Eagles Vergati Lissaro 3-1, Azimut Giorgione Castelfranco Veneto-Pieralisi Jesi 3-2, Life365 Forlì-Cortina Express Imoco 3-2, Clementina Castelbellino-Olimpia Teodora Ravenna 0-3, Volksbank Vicenza-Rg Stampa Futura Teramo 3-0.

La classifica: Vtb Fcredil Bologna 47; Volksbank Vicenza 44; Lasersoft Riccione 43; Angelini Cesena 41; Banca Annia Aduna Padova 35; Olimpia Teodora Ravenna 33; Cortina Express Imoco 32; Azimut Giorgione Castelfranco Veneto, Pieralisi Jesi 30; Smapiù Arena Verona 29; Life365 Forlì 22; Clementina Castelbellino, Eagles Vergati Lissaro 14; Rg Stampa Futura Teramo 6.