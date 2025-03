Volley serie B maschile, la Querzoli torna a vincere in trasferta. Bigarelli trascina Forlì verso la salvezza

La Querzoli esorcizza il tabù trasferta e torna da Vallefoglia con 3 punti che profumano di salvezza. Forlì cede il primo set di corto muso, poi alza i giri, impone la propria superiorità (19 muri punto e Bigarelli top scorer) e, in barba a un arbitraggio scadentissimo, fa il colpo alla Real Bottega: 1-3 (25-23, 19-25, 17-25, 22-25).

Dopo le prime fasi di studio (6-6), la Querzoli si stacca: 9-13. Ma Romani risponde per le rime (parallela chirurgica e servizio vincente) e i pesaresi impattano: 15-15. Forlì si aggrappa a Bigarelli e piazza il controbreak (16-18), ma l’arrivo è al fotofinish: sorridono i padroni di casa. Peripolli (slash) e Bigarelli (ace nella zona di conflitto) firmano il break in apertura del secondo atto: 2-5. La parità poi però resiste fino a metà del guado (14-14), quando Camerani scorge pertugi nel muro pesarese e ci sguazza: 14-17. Forlì cementa il vantaggio (19-23) con una diagonale di ‘Biga’. Set indirizzato e chiuso da un pasticciaccio di Schiaratura in ricezione.

La Real Bottega accusa il colpo nel terzo parziale: 0-4. I pesaresi deragliano (4-10). Il muro di Pirini scava un abisso (7-14), Forlì gestisce il vantaggio senza patemi (16-23, poi 17-25). Querzoli ancora di buzzo buono al cambio campo: 3-6 e 4-8 (parallela celestiale di Camerani). Rigurgito d’orgoglio marchigiano (13-15) con un mani out di Schiaratura. Poi è Soglia-show (3 muri appenninici) e la Querzoli prende il largo: 14-19, poi 22-25.

Tabellino: Peripolli 8, Camerani 14, Bigarelli 21, D’Orlando ne, N. Kunda ne, Pirini 14, Soglia 9, Bolognesi ne, Rondoni ne, Mariella 4, Berti (L1), Pusceddu (L2) ne. All.: G. Kunda.

Marco Lombardi